Экономист Кульбака рассказал о влиянии уменьшения размеров упаковки товаров в торговле

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21 февраля 2022, 22:22

pixabay.com

В СМИ, 18 февраля, появилась новость о том, что производители продуктов питания уменьшают размеры упаковки, но при этом сохраняют прежнюю стоимость товара. Экономист Николай Кульбака рассказал «Вечерней Москве», почему так происходит и ухудшится ли от этого качество продуктов в сетевых магазинах.

Он считает, что подобная практика со стороны производителей — «вполне нормальный шаг», который происходит уже не в первый раз.

«Если вы проанализируете историю нашего ретейла за последние 20 лет, то увидите, что это не первая такая история. И если вы сейчас посмотрите на какую-нибудь упаковку, которая весит 800 граммов, то, отмотав на 10 лет, вы увидите, что это был полный килограмм, который постепенно уменьшался, но цена при этом не менялась», — рассказал экономист.

При нынешней экономической обстановке производителям трудно выжить, отметил Кульбака. Однако, цены растут из-за государственных монополий, а не из-за роста цен на продукты питания.

«Производители продуктов делают то, что они могут. Они же не могут повлиять на госмонополии, не могут заставить государство снизить налоги. Поэтому они делают то, что в их положении можно сделать», — объяснил Кульбака.

Он считает, что данная мера не приведет к серьезному ухудшению качества товаров в магазине. Всё потому, что люди предпочитают определенные бренды, которые сетевые магазины по-прежнему будут закупать, не пытаясь играть низкими ценами менее качественного товара, но с привычным размером упаковки.

«Из-за замены упаковки ретейлер не будет отказываться от хорошего производителя, которого хорошо берут. Люди же не будут меньше покупать. Большинство потребителей просто не заметят изменения размеров упаковки. А если и заметят, то чертыхнутся и все равно купят. Таким образом, вероятность того, что из-за этого покупатели будут переключаться на другие более дешевые и «полные» по размеру товары, крайне мала», — рассказал экономист.