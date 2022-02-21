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В Одинцовском парке Малевича появится искусственный водопад

, 20:52

В Одинцовском парке Малевича появится искусственный водопад
pixabay.com

В рамках третьего этапа благоустройства парка Малевича появится искусственный водопад, сообщает «Подмосковье сегодня».

На территории парка организуют пруд с водопадами, которые переходят в два пруда и систему ручьев, впадающих в озеро. По периметру большого пруда будет организовано несколько деревянных пирсов, а также смотровая площадка.

Кроме этого, планируется озеленение с учетом особенностей ландшафта водного объекта. Общая площадь парка составляет 5 гектаров. Благоустройство началось еще в 2019 году, а работы в рамках третьего этапа ведутся с прошлого года.

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