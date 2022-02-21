Латвийские СМИ: кремлевские каналы готовят российскую аудиторию к войне

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21 февраля 2022, 19:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Кремлевские новостные каналы в настоящее время активно готовят российскую аудиторию к войне. Об этом заявил латвийским СМИ директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс.



«Истории о геноциде украинцев против русских, взрывах и перестрелках, организованных Украиной, гуманитарном кризисе в Донбассе и Луганске. Фарс, но очень интенсивный», - заявил Янис Сартс.



За последнюю неделю директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО несколько раз выступал перед СМИ. Например, он признался Latvijas Radio, что, несмотря на всю силу дезинформации, России будет очень трудно объяснить общественности, почему «стрелять и бомбить» в Украине — это хорошо.



С другой стороны, в программе «De facto», показанной в минувшее воскресенье, Сартс высказал мнение, что на российских телеканалах можно увидеть росток того, что называется "casus belli", а именно повод для начала войны. Однако, по его мнению, уровень полного принятия в российском обществе не достигнут.



"Casus belli может возникнуть, как мы знаем из истории, на ровном месте, но больше я говорю о том, чтобы убедить русский народ в том, что это хорошая идея — пойти и расстрелять украинцев в гораздо большем масштабе, чем это сейчас происходит вблизи Донбасса. И я думаю, что этого еще не произошло, и это вообще сложно сделать, потому что это огромный ментальный скачок".