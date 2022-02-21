К 2030 году арабский язык может стать доминирующим в Латвии?

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21 февраля 2022, 19:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр образования Латвии Анита Муйжниеце

То, что в Латвии правящие партии усиленно борются с русским языком – факт. «Заместо» великого и могучего на котором говорят в Латвии более 40 %, националы предлагают изучать в качестве иностранного языки ЕС.

Намедни, об этом рассказала латвийским СМИ министр образования Латвии Анита Муйжниеце.

Г-жа министр образования «носится» с идеей-фикс – «ликвидировать» русский язык, как второй иностранный, в латышских школах! Заменить официальный язык ООН на итальянский, испанский, французский… Вот только где эта мудрая мадам найдет учителей – неизвестно. Но главное – сказать! За это даме деньги платят.

Надо отдать должное, г-жа министр всеми силами пытается решить эту проблему к 2030 году. И совсем неважно, что при очередных парламентских выборах г-жа Муйжниеце «вылетит» (дай-то Бог!) с кресла министра, но наполеоновские планы есть! Вот только что-то «не сходится» у министра образования Латвии: мадам публично заявила, что в качестве дополнительного иностранного языка можно учить арабский или японский…

С японским министр явно «перегнула», а вот арабский вполне может стать доминирующим в Латвии. Беженцы, однако рвутся в Латвию.

Мнение латвийцев из социальных сетей:

«Еще много языков можно изучать – кошачий, собачий… Прям шоу «Борьба с русским языком», год выпуска 2030…»

«Придут мусульмане и поселятся тут! И вспомните вы русский язык, г-да националисты, как благо! Точно говорю! Впрочем, латышки уж дюже охочи до «темных» мужчин! Им в радость будет!»

«Неумная и хуторская тетка Муйжниеце! Строит планы на 2030 год! Она нормальная?»