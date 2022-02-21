Минздрав проведет эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

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21 февраля 2022, 17:20

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что положительный опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарств даст начало эксперименту по онлайн-продаже рецептурных препаратов.

По словам представителя Минздрава, в Росздравнадзор не поступали жалобы на дистанционную продажу безрецептурных препаратов. По его словам, это «хорошая вещь», когда «не выходя из дома» пациент может заказывать и получать нужные лекарства.

Замминистра считает, что «очень удобно» покупать дистанционно соответствующие препараты маломобильным гражданам, которым «не нужно будет обходить» несколько аптек. «Все заказывается в одном месте, и покупатель и продавец договариваются на конкретную дату и место доставки, - уточнил Виктор Фисенко. - На эту торговлю выдано уже около полутысячи разрешений».