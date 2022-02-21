Обитатель «Дома-2» Глеб Жемчугов («Клубничка») планирует баллотироваться на пост мэра Симферополя

В Крыму видимо станет ещё жарче. В бытность Олега ЩЕРБАКОВА председателем общсовета Симферополя туда был принят детоксицированный от алкоголя Глеб КЛУБНИЧКА.
«Идем дальше!», - заявил г-н ЩЕРБАКОВ и поблагодарил председателя Общественной палаты Крыма за оказанное доверие войти в состав палаты.
Вспоминая прошлую деятельность ЩЕРБАКОВ поставил себе в заслугу что смог дать возможность возглавлемому им Общественному Совету при администрации Симферополя прогреметь на весь Крым. «Так, что жители города узнали, что такое Общественный совет», - уточнил он.
Напомним – сейчас бывший член Общсовета Симферополя Глеб ЖЕМЧУГОВ («Клубничка») намерен баллотироваться на должность мэра крымской столицы.
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