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21 февраля 2022, 16:11 Источник: Аргументы Недели - Крым

В Крыму видимо станет ещё жарче. В бытность Олега ЩЕРБАКОВА председателем общсовета Симферополя туда был принят детоксицированный от алкоголя Глеб КЛУБНИЧКА.



«Идем дальше!», - заявил г-н ЩЕРБАКОВ и поблагодарил председателя Общественной палаты Крыма за оказанное доверие войти в состав палаты.



Вспоминая прошлую деятельность ЩЕРБАКОВ поставил себе в заслугу что смог дать возможность возглавлемому им Общественному Совету при администрации Симферополя прогреметь на весь Крым. «Так, что жители города узнали, что такое Общественный совет», - уточнил он.



Напомним – сейчас бывший член Общсовета Симферополя Глеб ЖЕМЧУГОВ («Клубничка») намерен баллотироваться на должность мэра крымской столицы.