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Обитатель «Дома-2» Глеб Жемчугов («Клубничка») планирует баллотироваться на пост мэра Симферополя

, 16:11 Источник: Аргументы Недели - Крым

Обитатель «Дома-2» Глеб Жемчугов («Клубничка») планирует баллотироваться на пост мэра Симферополя

В Крыму видимо станет ещё жарче. В бытность Олега ЩЕРБАКОВА председателем общсовета Симферополя туда был принят детоксицированный от алкоголя Глеб КЛУБНИЧКА.

«Идем дальше!», - заявил г-н ЩЕРБАКОВ и поблагодарил председателя Общественной палаты Крыма за оказанное доверие войти в состав палаты.

Вспоминая прошлую деятельность ЩЕРБАКОВ поставил себе в заслугу что смог дать возможность возглавлемому им Общественному Совету при администрации Симферополя прогреметь на весь Крым. «Так, что жители города узнали, что такое Общественный совет», - уточнил он.

Напомним – сейчас бывший член Общсовета Симферополя Глеб ЖЕМЧУГОВ («Клубничка») намерен баллотироваться на должность мэра крымской столицы.

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