В России хотят возобновить платный прием тары от населения

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21 февраля 2022, 15:31

фото: pixabay.com

Законопроект о приеме возвратной потребительской тары у населения и дальнейшей ее переработки направлен в правительство РФ на заключение. Соавторами проекта являются депутаты Госдумы Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Олег Нилов.

Согласно законопроекту, производители пластиковой тары передают производителям товара информацию о весе и материале изготовления упаковки, после чего сведения об этом вместе со знаком маркировки наносятся на тару. Торговые сети должны будут перечислить производителям продукции залоговую сумму за каждую проданную единицу такого товара.

Заметим, что в советское время не было пластиковой тары, и стеклянные бутылки и банки сдавали в магазины и специальные пункты приема. Стеклянная тара стоила дорого, потому что существовала «залоговая цена» пустой посуды. Бутылка 0,5 литра стоила 12 копеек, молочная - 15 копеек, литровая банка - 10 копеек, поллитровая - 5 копеек, трехлитровая - 40 копеек. Это стимулировало население сдавать ее, а не выбрасывать.

Сегодня стоимость тары, согласно законопроекту, будет включена в цену товара, и если покупатели сдадут ее на переработку, то смогут получить назад деньги. Поступившую пластиковую упаковку магазины должны будут передать производителям на переработку, а те вернуть сетям сумму залога.

Для удобства предлагается устанавливать во всех магазинах и торговых центрах площадью более трех тысяч квадратных метров автоматы по приему тары.