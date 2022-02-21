Судья Яков Волков гарантирует свободу Макаревич?

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21 февраля 2022, 14:38

В канун Нового года краснодарский СК возбудил очередное уголовное дело против Натальи Макаревич, которая, как считают СМИ, является номинальным владельцем многомиллиардных активов кубанского миллиардера Олега Макаревича. На этот раз ей вменяют ч. 2 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, Наталья Макаревич утаила от государства почти 77 млн рублей, которые должна была заплатить в качестве налога за продажу 100 процентов акций ООО «Киренский леспромхоз».



Сделка состоялась в 2018 году. За этот актив госпожа Макаревич выручила 590 млн рублей. Но еще в 2015 году, если верить материалам уголовного дела, акции «Киренского леспромхоза» оценивались в 99 тысяч рублей. Получается, что с 2015 по 2018 гг. акции подорожали на 6 тысяч процентов!



Впрочем, удивляет не бизнес-талант госпожи Макаревич (пусть этим займутся соответствующие органы). Куда интереснее, как на этот раз поведет себя кубанское правосудие по отношению к жене Олега Макаревича, которого называют «ночным губернатором» Кубани.



Дело в том, что у Олега Макаревича всегда был прямой доступ к федеральным судьям. Сначала ему покровительствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов и ряд отдельных судей, ставших печальным символом коррупции в кубанском правосудии. Но в марте в 2019 г. Чернов был отправлен в отставку, потерял прежнее влияние и стал неинтересен Макаревичу.

Однако, судя по происходящему, кубанский бизнесмен видимо не остался без судебной крыши. На смену Чернову пришел Яков Волков, который в эпоху расцвета бизнеса Макаревича являлся зампредседателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. С 2019 года он занимает кресло зампредседателя Четвертого кассационного суда.

Дружба между Макаревичем и Волковым оказалось настолько крепкой, что их семьи даже проводили отпуск в Италии. Многие СМИ пришли к выводу, что расположение Волкова существенно укрепило позиции краснодарского миллиардера, пошатнувшиеся после отставки судьи Чернова.

Так, суды под руководством Волкова регулярно становились на сторону Макаревича даже в самых скандальных делах, например, в ходе рассмотрения иска Департамента имущественных отношений Краснодарского края, который пытался взыскать с сельхозпредприятия Макаревича "Советская Кубань" 300-миллионный долг за незаконное обогащение.



И это уже не говоря о служителях Фемиды рангом пониже, таких, как бывший председатель Октябрьского райсуда Геннадий Байрак, несколько месяцев назад задержанный сотрудниками ФСБ в своем кабинете с поличным при получении взятки в 2,5 млн руб. По данным местных журналистов, Геннадий Байрак попал под прицел силовиков именно после вынесенных решений в пользу Макаревича. Интересно, что про связь Макаревича и Байрака рассказали сами судьи, которые устали терпеть произвол начальства.



Однако, несмотря на все перипетии, связанные с именем Олега Макаревича и судебными тяжбами, которые он ведет то с налоговой, то с муниципалитетом, выходя победителем, лопнуло терпение и у рядовых граждан Краснодарского края – в сентябре 2021 года фермеры Кубани написали коллективное письмо Президенту страны Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову, в котором они попросили немедленно проверить сведения о взаимоотношениях Олега Макаревича и кубанского судейского корпуса в лице заместителя председателя 4 кассационного суда Якова Волкова, а также дать правовую оценку действиям суда, который, по их мнению, подозрительно часто становится на сторону местного бизнесмена.



В коллективном письме утверждается, что Яков Волков действует в интересах Олега Макаревича. По мнению многих СМИ, секрет судебного иммунитета Макаревича кроется в его теплых отношениях с судьей Волковым. «Действия Олега Макаревича и лиц, выступающих в его интересах, полностью поддерживаются Четвертым кассационным судом, а именно, заместителем председателя – Волковым Яковом Евгеньевичем».



Когда дела, связанные с бизнес-интересами Олега Макаревича попадают в суд кассационной инстанции, вновь на защиту интересов своего бизнес-партнера встает заместитель этого суда – Яков Волков. Все судебные акты нижестоящих судов отменяются Четвертым кассационным судом, невзирая на обстоятельства спора и нормы права. Суд кассационной инстанции, по всей видимости, действует исключительно в интересах Олега Макаревича, отменяя решения нижестоящих судов, не обращая внимание на требования закона. И никакие доводы участников спора, более того, даже нормы закона и разъяснения президиумов и Пленумов Верховного суда РФ или Конституционного суда, не становятся для судей Четвертого Кассационного суда под руководством заместителя председателя Якова Волкова основанием для принятия решения не в пользу предпринимателя Олега Макаревича.



К слову, не без участия Волкова, ранее 4-й кассационный суд (где зампредседателем служит Яков Волков) принял решение о передаче уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО "Металлглавснаб" в отношении супруги Макаревича – Натальи на рассмотрение из Краснодара в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, в связи с публикациями в СМИ о якобы имеющихся у семьи Макаревича коррупционных связях в судах Кубани. Генеральная прокуратура с изменениями подсудности не согласилась и подала жалобу в Верховный Суд РФ, который решение 4-го кассационного суда отменил, вернув уголовное дело на рассмотрение в суд Краснодара.



Поэтому свежее уголовное дело в отношении Натальи Макаревич интересно по нескольким причинам: во-первых, будет ли Яков Волков рисковать судейской мантией, чтобы в очередной раз продемонстрировать лояльность людям ближайшего круга Олега Макаревича? Во-вторых, смогут ли кубанские силовики наконец-то преодолеть мощное судейское лобби и добиться реального наказания для непотопляемой семьи Макаревичей?



В любом случае Яков Волков остается единственным человеком, от которого зависит исход череды уголовных и гражданских дел в отношении семьи Макаревич.