В ДНР без питьевой воды остались более 21 тыс. человек, объявлен режим ЧС

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21 февраля 2022, 14:40

Школа после обстрела, фото: vk.com/dnr_online_su

В ДНР без питьевой воды в понедельник остались более 21 тысячи человек из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Telegram-канал МЧС ДНР сообщил о введении в республике режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

По данным МЧС самопровозглашенной республики, в связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории ДНР зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения.

В связи с остановкой насосной станции водовода прекращено централизованное питьевое водоснабжение жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов.

Без воды остались больницы, детские сады и школы. МЧС организовало круглосуточную работу межведомственного штаба по ликвидации ЧС. Обеспечен подвоз технической воды населению и трем котельным. Проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод. Население пострадавших районов ДНР обеспечивается питьевой водой согласно графику.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. По последним данным, огнем ВСУ повреждены здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе.