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21 февраля 2022, 14:10 Сергей ИВАНОВ

ЖК «Каравелла Португалии»

Бывший гендиректор фирмы-заказчика, возводящей жилищный комплекс «Каравелла Португалии» в сочинском поселке Дагомыс, а также юрист компании находятся под домашним арестом. Их обвиняют в покушении на мошенничество посредством подделки договора строительного подряда. Вокруг экс-руководителя компании «Мебельщик» разгорелся скандал, раздуваемый некоторыми СМИ: дескать, Алексей Быченко лишь разменная монета в руках крупных интересантов, которые пытаются совершить рейдерский захват имущества. Якобы он даже написал предсмертную записку, страшась расправы в СИЗО. Мы постарались разобраться в этой истории и обнаружили массу любопытных деталей.



Большой шкаф громко падает.

Понять суть дела нам нужно было по одной простой причине: в очередном уголовно-строительном скандале, которыми и так богат Краснодарский край, могут пострадать простые граждане — дольщики компании «Мебельщик», которые поверили однажды в сказку об иностранном инвесторе и вложили личные деньги в квартиры в амбициозном ЖК «Каравелла Португалии». О том, какое отношение к проекту имеют португальцы, являются ли они инвесторами, куда стекаются деньги дольщиков и где они аккумулируются, мы расскажем в следующих материалах, а пока вернемся к эпизоду, который всколыхнул общественность в конце прошлого года. В средствах массовой информации прозвучало, что экс-гендиректор компании «Мебельщик» Алексей Быченко неоправданно помещен в СИЗО, дело о поддельном договоре строительного подряда ломаного гроша не стоит, правоохранительные органы зашли в тупик, не в силах доказать виновность арестанта. В связи с этим на имя генпрокурора России Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина якобы было направлено обращение журналистов с просьбой взять под личный контроль необоснованное уголовное преследование Быченко и лишить рейдеров возможности запятнать честное имя указанного гражданина. Говорилось о том, что компания «Мебельщик», заключив договор подряда с ООО «Росэнергострой» о строительстве ЖК «Каравелла Португалии», якобы в один прекрасный момент об этом крупно пожалела, потому что у строительной организации открылись какие-то неоправданные аппетиты в части удорожания строительства, поэтому-де контракт был расторгнут, а в арбитражный суд улетел иск о взыскании с «Росэнергостроя» 565 миллионов рублей штрафных санкций, недоимок и издержек. И якобы встречные иски о взыскании задолженности являются не чем иным, как попыткой ввергнуть предприятие в долги, довести до банкротства и тем самым наложить лапу на имущество дольщиков.



Заказчик забирает все.

В 2017 году совет директоров португальской компании «Иморби» согласился с предложением гендиректора «Мебельщика» Алексея Быченко — и генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса стала компания «Росэнергострой». За два года ею было возведено и введено в эксплуатацию два многоэтажных дома, дольщики получили ключи от своих квартир. Однако обстоятельства сложились так, что, продолжая работы третьей очереди, компания генподрядчика перестала получать финансирование от «Мебельщика», в связи с этим стали возникать споры. Солью подобных конфликтов зачастую считают «откатные» взаимоотношения: если одна сторона отказывается платить мзду, вторая использует все возможные рычаги, чтобы принудить неуступчивого компаньона к «мирному» решению вопроса. По какой причине «Мебельщик» отказался платить подрядчику, доподлинно неизвестно, но, как говорится, варианты могут быть разные. По информации из СМИ, несмотря на то, что между сторонами был заключен договор подряда на все пять очередей ЖК, гендиректор «Мебельщика» принялся настаивать на заключении договора на третью очередь, и, представьте себе, в проект представленного «Росэнергострою» документа были добавлены пункты, значительно расширяющие полномочия заказчика и налагающие баснословные штрафные санкции на генподрядчика. Между тем предыдущие договоры подряда содержали типовые для подобных договоров условия. Исполнитель отказывался подписывать себе «смертный приговор» и настаивал на составлении «нормального» документа, что и было сделано впоследствии. Сразу после его подписания стали происходить довольно странные события. Как следует из обращения в правоохранительные органы, работников подрядной организации буквально выгнали со строительной площадки, закрыв доступ к технике, инструментам и строительным материалам. Однако это обращение в правоохранительные органы не помогло, все ссылки шли на заключенный договор подряда.





Подделка вскрылась в суде.

Позднее стало известно, что в Арбитражный суд Краснодарского края ООО «Мебельщик» подан иск к «Росэнергострою» о взыскании 565 миллионов рублей. Откуда взялась такая сумма, ответчики поняли не сразу, и только в суде выяснилось, что существует два варианта одного и того же договора и в суд был подан тот вариант, согласно условиям которого, если заказчику что-то не понравится, он имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, автоматически аннулировать прежние договоры, взыскать с исполнителя безумные штрафы, пени, неустойку и упущенную выгоду. Этот вариант договора безгранично развязывал руки заказчику и фактически легализовывал захват чужого имущества и активов. И именно в это время начала появляться информация о том, что все проблемы, в том числе задержка сроков сдачи жилья, связаны с тем, что якобы фирма «Росэнергострой» не желает возвращать полмиллиарда рублей. Вероятно, эта же информация была донесена и до зарубежных партнеров, которые в то время были опечалены низкими темпами строительства и нулевой отдачей проекта. Однако одно наличие искового заявления не решает проблем, тем более не является доказательством чьей-то вины. Но информация о внушительном долге всё равно была донесена до общественности и, в частности, стала известна дольщикам.



Из компаньона в обвиняемого.

При знакомстве с версией договора, которую представила в суд сторона истца, представители «Росэнергостроя» нашли, что она не соответствует оригиналу документа, который находится у них. После того как ответчики заказали экспертизу документа и было установлено, что подпись гендиректора «Росэнергостроя» и печать организации — подделка, «Мебельщик» внезапно снизил свои исковые требования, но продолжал настаивать на своей правоте. И вот точку в данном споре должны в ближайшее время поставить правоохранительные органы, которые возбудили 24 декабря 2020 года уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Из постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенного Алексею Быченко 27 ноября 2021 года, становится понятна логика действий бывшего руководства «Мебельщика», связанная со вторым, как представляется, поддельным договором подряда.

В постановлении Лазаревского районного суда об избрании меры пресечения говорится, что «в период с 01.10.2018 по 30.11.2018. А. И. Быченко решил сфальсифицировать договор подряда и дополнительное соглашение, существенным образом изменив и дополнив его условия в части штрафных санкций, пеней, неустоек и упущенной выгоды, подлежащих взысканию с ООО „Росэнергострой” в пользу ООО „Мебельщик”, якобы составленный и заключенный между ООО „Росэнергострой” и ООО „Мебельщик” для последующего предоставления указанных документов в судебные органы в рамках искового заявления, при этом рассчитывая, что судом указанные документы будут оценены в качестве допустимых доказательств при рассмотрении гражданского дела и будет принято решение о взыскании с ООО „Росэнергострой” денежных средств в пользу ООО „Мебельщик”».

Следствие установило, что для реализации умысла один из подчиненных Быченко «выполнил от имени Добрина А. Л. подписи с подражанием подписи последнего и оттиски фальсифицированной печати ООО „Росэнергострой”». После этого, «имея умысел, направленный на совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу имущества» подрядчика, представитель Быченко обратился с исковым заявлением к ООО «Росэнергострой» о взыскании штрафных санкций, пеней и неустоек в размере 565 миллионов рублей, однако данные действия не были доведены до конца в связи с тем, что ответчики в суде заявили о фальсификации доказательств истца. В данный момент расследование уголовного дела продолжается, и после истории с сердечным приступом Быченко, приключившимся с ним в момент вынесения постановления о продлении меры пресечения, обвиняемый, как и его сообщник, находится под домашним арестом, а лояльные ему СМИ трубят о незаконности уголовного преследования. Любопытен факт публикации фрагмента предсмертной записки Быченко, в достоверности которой, как отметили сами журналисты, они не могут быть уверены на все сто процентов. В данной записке якобы указана вся правда о ситуации, даже называются заказчики уголовного преследования, однако до сих пор уникальная информация скрыта от общественности. Вместе с тем не является тайной и то, что указанный гражданин является обвиняемым по другому эпизоду мошенничества. В обвинительном заключении сказано, что Быченко разработал преступный план хищения денежных средств в размере 8,4 миллиона рублей, принадлежащих пострадавшему, ввел того в заблуждение относительно целей требуемого займа в размере десяти миллионов рублей, выплатил малую часть долга, а потом стал уклоняться от выполнения обязательств.

Любопытно, что обвиняемый регулярно отсутствует на судебных заседаниях, ссылаясь на свое состояние здоровья и госпитализацию в ГБУЗ «Городская больница №4 города Сочи». В адрес медицинского учреждения в данный момент направлен адвокатский запрос с просьбой предоставить информацию о том, в какие даты Быченко обращался за медицинской помощью и с каким диагнозом был выписан, а также препятствует ли его состояние здоровья принятию участия в судебных заседаниях. У общественности возникает справедливый вопрос: почему обвиняемый попадает на больничную койку именно в дни судебных заседаний? Неужели организм так чутко реагирует на уголовный процесс? Или же речь может идти о симуляции?

Еще одно уголовное дело против руководства ООО «Мебельщик» уже по хищению средств дольщиков было возбуждено, но в данный момент приостановлено в Следственном отделе по Лазаревскому району города Сочи.



История со многими неизвестными.

И в свете этих двух уголовных дел, обстоятельства которых никак не похожи на привычную хозяйственную деятельность бизнес-субъектов, а, напротив, имеют вполне такой криминальный душок, трудно даже подумать о том, чтобы попросить помощи и заступничества у руководителей главных силовых ведомств. Тут уже напрашивается единственное решение: дать возможность сотрудникам правоохранительных органов досконально разобраться в деталях и довести уголовные дела до суда, чтобы уже суд давал оценку этим нелицеприятным эпизодам.

Когда мы разбирались в обстоятельствах дела, то столкнулись с дополнительной и немаловажной информацией, связанной с проектом «Каравелла Португалии». Открылось немало странностей, связанных с историей возникновения российско-португальского проекта, с движением денежных средств и их безвестным исчезновением, с привлечением к проекту отечественных инвесторов и тем, как от них в одночасье удалось отделаться. Картину омрачает еще и то, что, вопреки озвученным в СМИ благодарным откликам дольщиков, на деле всё обстоит как будто бы плачевно: несколько десятков граждан обращаются в суды с претензиями к застройщику, жители сданных многоэтажек жалуются на отсутствие обещанного теплоснабжения.

Мы обязательно обо всём расскажем в наших последующих публикациях.



По замыслу дома ЖК «Каравелла Португалии» в сочинском поселке Дагомыс должны быть расположены так, чтобы из окон большинства квартир открывался вид и на море, и на горы.