На Южном Урале подготовлены пункты для размещения беженцев из ДНР и ЛНР

Челябинская область готова принять семьи и детей, оставшихся без попечения родителей.
В регионе подготовлен 21 пункт временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сегодня написал телеграм-канал «Е-область».
Сообщается, что задействованы учреждения соцзащиты, санатории, дома отдыха и интернаты в разных территориях Южного Урала. Регион готов принять 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Точное количество прибывающих станет известно после решения федерального штаба.
Напомним, что в пятницу вечером губернатор Алексей Текслер заявил о готовности региона принять беженцев из ДНР и ЛНР.