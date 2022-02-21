На Южном Урале подготовлены пункты для размещения беженцев из ДНР и ЛНР

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21 февраля 2022, 13:31 Татьяна Михайлова Источник: Е-область

Фотография Олега Каргаполова. Из архива издания «Вечерний Челябинск»

Челябинская область готова принять семьи и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе подготовлен 21 пункт временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сегодня написал телеграм-канал «Е-область».

Сообщается, что задействованы учреждения соцзащиты, санатории, дома отдыха и интернаты в разных территориях Южного Урала. Регион готов принять 1200 человек в составе семей и 100 детей, оставшихся без попечения родителей. Точное количество прибывающих станет известно после решения федерального штаба.

Напомним, что в пятницу вечером губернатор Алексей Текслер заявил о готовности региона принять беженцев из ДНР и ЛНР.