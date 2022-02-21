Сейм Латвии не простил судье ее «защиту» однополых браков

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21 февраля 2022, 13:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Чтобы ни говорили, но Латвия является консервативной страной… Да, могут в центре Риги проходить гей-парады, но это совсем не значит, что простые латвийцы, многие политики «с любовью» относятся к однополым бракам, например.



Намедни, депутаты Сейма Латвии не утвердили некую Саниту Осипову на пост судьи Верховного суда. Почему? А не забыли депутаты ее вердикт о правах однополых семей на государственные льготы, когда она работала судьей Конституционного суда страны.



Ее решение, увы, не понравилось многим депутатам, партиям…



Санита Осипова возглавляла Конституционный суд Латвии, но срок полномочий истек. Решение назначить г-жу Осипову на должность судьи Верховного суда, увы, не увенчалось успехом. Санита Осипова осталась безработной.



Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Я уже вам говорил, что Латвия не особо жалует все эти однополые «права». Да, в демократической стране нужно относиться толерантно к подобным «делам», но это совсем не значит, что это надо пестовать и принимать с распростертыми объятиями. Хотите – пожалуйста, устраивайте парады, но до официального признания еще далеко… Латыши – консерваторы и нам свойственна семейственность в традиционном понимании. Г-жа Осипова – умная женщина и должна была понимать, какой вердикт выносит. Более того, она критиковала Сейм за нерешительность в подобных вопросах – узаконить подобные отношения. Вот ей сейчас и припомнили это. Конфликтовать с парламентом… слишком смело».