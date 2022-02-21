Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга: Меня беспокоит мир, в котором мы будем жить рядом с РФ

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21 февраля 2022, 12:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA; экс-президент Латвии Вике-Фрейберга

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила латвийским СМИ, что «диалог со страной, которая хочет повернуть историю вспять и восстановить империю, невозможен».



«Мы сейчас гадаем на кофейной гуще - сегодня вторгнется, завтра вторгнется, отступит, что будет. Нужна дипломатия и разговоры. Но какая дипломатия может быть со страной, которая говорит, что хочет вернуться в 1997 год? Россия хочет определить, что может и чего не может сделать Украина, что могут и чего не могут в вопросах собственной безопасности делать страны Балтии, Польша, бывших государств-сателлитов или что им еще придет в голову. Президент Путин в своем выступлении в 2007 году совершенно ясно дал понять, что мы «унижены», потому что мы больше не можем ставить этим странам на голову сапоги. Меня ужасно беспокоит мир, в котором придется жить детям и внукам, и Латвии, и всем тем странам, которым судьбой суждено жить по соседству с РФ», - заявила экс-президент.



Что по данному поводу думают латвийцы? Мнение из социальных сетей:



«Чемодан, аэропорт, Канада! Возвращайся домой!»



«Пусть не беспокоится за нас… Тебе место на сковородке уже забронировано!»



«Из соседей не стоит делать врагов, а стоит дружить с ними! Вот тогда и спокойно жить будешь! Не Фрейберга ли начала всю эту вражду, когда ее из Канады «заслали» в Латвию? Что же тогда воешь? Напакостила и воешь?»



«Я лучше с Путиным буду жить в одной «конуре», чем с Фрейбергой в стране».



«Ты, Вайра, переезжай в Канаду! Тебя тут никто не держит! И для успокоения – прими ислам! Тебе не привыкать «вертеться» в сторону Мекки».



«Кто такая Фрейберга? Человек, на котором лежит ответственность за втягивание Латвии в авантюры ЕС, за девальвацию сбережений, за убогость экономике. И почему ей страшно?»



«Если ее беспокоит жизнь в Латвии, то пусть перестанет пропагандировать гей-парады, однополые браки и создаст благоприятные условия жизни для латвийцев».