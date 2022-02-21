Как понять артхаус

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21 февраля 2022, 12:45 Ангелина Финько

Фото: кадр из фильма «Монах и бес»

Давайте начнем с самого определения этого жанра. Артхаус - ниша киноиндустрии, в которую попадают фильмы, не рассчитанные на широкую аудиторию, такие фильмы зачастую совершенно не популярны. К категории артхауса относят авангардное, фестивальное, не мейнстримовое кино, жанровые картины, расширяющие представления о жанре, а также так называемое интеллектуальное кино.

Чаще всего фильмы в жанре артхаус не имеют никого общего смыслового сюжета. Действия происходят, но они происходят без видимой на то причины. Лучше покажу вам на примере фильма «Монах и бес».

«Монах и бес» фильм от отечественного производителя, режиссера Николая Досталь, также в нем участвуют актеры, которых мы уже могли увидеть в более популярных картинах: Тимофей Трибунцев, Никита Тарасов, Георгий Фетисов. «Монах и бес» вышел в прокат относительно недавно в 2016 году. Перейдем к сюжету. Нам рассказывается история монаха Ивана Семеновича, который вёл войну с постоянно искушающим его бесом - Легионом. Для того чтобы найти успокоение, монах против воли беса ушел в монастырь, где и разворачиваются все действия фильма. Множество раз монах под властью беса пытается вывести из себя настоятеля этого монастыря. Как я уже говорила какой-то поверхностно великой мысли в этом произведении нет, но герои этой картины сами по себе очень интересные и наблюдать за их конфликтом в течении всего фильма становится только увлекательнее. А что самое интересное чем больше бес искушает Ивана, тем крепче дух монаха.

Кончено же, потаённый смысл произведения заключается в постоянном противостоянии добра и зла внутри каждого человека, а также я бы от себя добавила ещё силу дружбы. Насколько бы бес и монах не были бы зеркальными личностями, они всё равно смогли стать друзьями, а Легион смог проявить теплые чувства по отношению к монаху и к его воле. Но увидеть потаенные смыслы картины не предстает нам возможности ведь, автор не торопится раскрывать всех персонажей и явно их противостояние он не показывает. Открытое сражение добра и зла мы видим лишь во второй части картины.

Так же мы можем рассмотреть картину Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». В этой картине можно увидеть очень драматичную историю сапожника, который сошел с ума, и молодого режиссера. В основном, как и в прошлом произведении открытого смысла на поверхности нет, происходят вещи, который с первого взгляда никак не связанны. На самом деле мы видим противостояние реального мира и фантазии, которая остается последней надеждой в этом жестоком мире, где правят деньги и статус. Один из самых важных смыслов - как кино, само того не замечая, корежит целые жизни, и через напускную бодрость самого фильма то и дело, особенно под конец, проступает холод и горечь.

Если хотите посмотреть что-то странное, экстравагантное и несомненно новое смотрите артхаус!