В Челябинской области более 400 пар вступят в брак 22.02.2022

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21 февраля 2022, 11:56 Анна Семенова

Южноуральцев не пугает зима, главное - красивая дата свадьбы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На красивую дату влюбленные бронировали время в ЗАГСах через Госуслуги.

Прошли те времена, когда будущие молодожены занимали очередь в ЗАГСы на ходовые даты накануне и всю ночь вели учет очереди с помощью засаленных списков. Теперь заявление принимают дистанционно, на Госуслугах, достаточно лишь успеть вовремя заполнить необходимые данные.

Вот, например, за 2019 год с помощью новых технологий нужное число забронировали 5 250 пар, в 2020 году – 7300 пар, а в 2021 – уже 9 437 пар.

- Красивую, зеркальную дату можно выбрать с помощью Госуслуг не ранее, чем за год до предстоящего события и не позднее, чем за месяц до него, - поясняет председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Конечно, не все еще доверяют компьютеру. Ажиотаж в текущем году вызвала дата 22.02. В этот день пожелали вступить в брак 456 южноуральских пар, из них в электронном виде подали заявку 314. Больше всего дистанционных заявлений получил ЗАГС Ленинского района города Челябинска.