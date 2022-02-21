В Совете безопасности создана комиссия, которая будет контролировать миграционную политику. Члены комиссии предлагают в первую очередь ужесточить её.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев указал на наличие в стране «этнических анклавов», представляющих террористическую угрозу. Анклавы - это государство в государстве, где живут по своим законам и правилам. Такие сообщества становятся рассадником экстремизма. В ФСБ полагают, что главари международного терроризма вербуют представителей анклавов для осуществления терактов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает необходимым проведение геномной регистрации всех приезжих. Сейчас её проходят только особо опасные преступники. Сбор материалов ДНК позволит оперативно раскрывать преступления, совершаемые мигрантами.
Эксперты заявляют, что мигрантов специально изображают опасными врагами. На борьбу с ними тратят огромные деньги и усилия. В скором времени приезжие ощутят на себе давление общества. Чтобы обезопасить себя, иностранцы сбиваются в сообщества. Руководитель правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина считает, что в России сформировался страх перед мигрантами.
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