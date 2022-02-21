В Крыму собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса

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21 февраля 2022, 11:25 Источник: Аргументы недели-Крым

Принимают нескоропортящиеся продукты, предметы личной гигиены, теплая одежда для взрослых и детей.

Администрация крымской столицы объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса – пункты находятся на городских рынках: Субхи, 4, администрация Центрального рынка; ул. Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка; ул. Залесская, 97, администрация Залесского рынка.

Такое расположение центров помощи объясняется удобством для жертвователей – купить необходимое можно в доступной близости и по невысокой цене.