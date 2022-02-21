Андрей Максимов готов поспорить о вере в «Молодой гвардии»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 февраля 2022, 11:16

24 февраля в Доме книги «Молодая Гвардия» на Полянке в 18.30 состоится встреча с Андреем Максимовым, известным телеведущим, писателем, театральным режиссером.

Андрей Максимов представит свою новую книгу – роман притчу «Соль неба». Что такое Вера, что значит верить, а, значит, доверять Богу. Можно ли спорить о библейских истинах? Можно ли спорить о Вере? На эти вопросы автор пытается найти ответ, но оставляет окончательное решение за читателями. Роман был отвергнут разными издательствами, в которых решили, что такой спор невозможен. В издательстве «Аргументы недели» сочли этот спор уместным.