В Калужской области взялись за мигрантов

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21 февраля 2022, 11:07

Практически каждый день в регионе происходят столкновения местного населения с приезжими. Большая часть конфликтов случается в образовательных учреждениях, где школьники дерутся с детьми мигрантов. Визит главы региона Владислава Шапши в районный миграционный центр только добавил масла в огонь. Обличив незаконный порядок выдачи документов приезжим, чиновник приказал провести проверку мигрантов во всей области.



Приезжим запретили работать в определённых сферах. Регион вышел из программы по переселению соотечественников из-за рубежа. Большое количество мигрантов проживает в Обнинске. В городе всегда проживало большое количество армян, азербайджанцев, узбеков и таджиков. Их массовый приезд начался в нулевых годах.



Сами мигранты считают, что истерия вокруг проблемы нагнетается в социальных сетях. Русские сами ищут повод, чтобы спровоцировать мигранта на конфликт, рассказывает приехавший из Средней Азии мужчина. При этом о поступках, правонарушениях и преступлениях самих русских мало кто пишет и говорит. Администраторы в социальных сетях и на телевидении не любят такие темы. Из-за этого складывается понимание, что мигранты приехали унижать, грабить и притеснять местное население.