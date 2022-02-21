Навигация в международном аэропорту Внуково стала доступна на китайском языке

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21 февраля 2022, 10:58

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В московском аэропорту Внуково обновлена навигационная инфраструктура, теперь она не только на русском и английском, но и на китайском языке. На стелах, расположенных в терминале А, изображены миниатюры этажей, и указывается местонахождение пассажира.

В пресс-службе Внуково рассказали, что «конструкции расположены таким образом, чтобы не преграждать путь посетителям аэропорта, и уже находясь на эскалаторе, пассажир мог рассмотреть необходимую информацию». Важные направления набраны крупным кеглем, текст виден издалека. Все это помогает избежать скопления людей.

На крыше стоек регистрации установлены номера таких размеров, которые видны с любой точки зала, - сообщает АГН "Москва".

В воздушной гавани отметили, что в аэровокзальном комплексе также смонтированы подвесные указатели. Там, где невозможно установить стелу или подвесной носитель, пассажиру помогают сориентироваться настенные указатели. Они используются в том числе и для обозначения входов в помещения. Нововведения позволили эффективнее использовать наиболее выгодные с точки зрения схемы движения пассажиров локации аэропорта.