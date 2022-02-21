Пылающий Донбасс у границ России и «пацан» Лаврова. Резонансные новости недели

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21 февраля 2022, 11:15 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



В Россию прибывают тысячи беженцев



Автор еженедельного обзора новостей «АН» ранее принципиально старался не затрагивать тему внешнеполитических отношений России, дабы обезопасить своего читателя от вопросов уровня - «А что там у хохлов?» или «Хотите, как в Париже?». В этой рубрике мы предпочитаем рассматривать лишь внутренние проблемы страны и не приемлем подачи актуальных вопросов в духе всем известных программ и ток-шоу на российском ТВ. То, что находится «под плинтусом», нас не интересует от слова «совсем».



К большому сожалению, сегодня свое повествование все же приходится начинать с рассказа о том, как жители Донбасса массово прибыли на территорию РФ. Финальным поводом для принятия такого решения стал взрыв автомобиля начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова у здания правительства непризнанной республики.



Отныне в России вполне официально появились свои родные беженцы - бедные простые люди, которым остается только искренне посочувствовать. Сообщалось, что их итоговое количество может составить около 700 тысяч человек (два Архангельска – прим. ред.), и разместятся они, при поддержке МЧС, в окрестностях Ростова-на-Дону. Однако позже врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что ему известно о 30 российских регионах, готовых принять беженцев из Донбасса.



Владимир Путин, как и полагается, уже традиционно порадовал людей объявлением о выплате в 10 тысяч рублей. Деньги получит каждый беженец из Донбасса, вынужденный переехать в Россию. К слову, билет на самолет в Лондон стоит как минимум в два раза дороже, если туда не собираться заранее. Причем сарказм здесь неуместен – это реальный факт. Как известно, в этом славном городе имеют свои владения некоторые представители российской элиты и их близкие.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одним из первых отреагировал на вспыхнувший в Донбассе с новой силой международный конфликт.



«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», - заявил он.



В курсе последних событий, как и должно быть, оказался глава МИД России Сергей Лавров. Отметив давление на ситуацию со стороны западных стран, он призвал их лидеров к диалогу о безопасности «по понятиям». Министр отметил, что США и НАТО не выполняют взятых на себя обязательств и не учитывают интересы России.



«Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал - пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», - заявил Лавров.



К жаргону действительно не стоило обращаться. Сформулировать свои претензии на высшем дипломатическом уровне можно было и другим – подобающим образом. К примеру, прибегнув к цитате из Библии: «По плодам их узна́ете их» (Евангелие от Матфея: гл. 7, ст. 16). Впрочем, куда заведут Россию и Запад международные «понятия», похоже, сейчас одному богу и известно. Пока же на геополитической карте разыгрывается самый ужасный сценарий, поскольку хуже войны может быть только смерть, которую она приносит.





В России инфляция штурмует новые горизонты



В январе продовольственная инфляция в нашей стране достигла 11,1%, а годовая ускорилась до 8,7%. Об этом сообщил Центробанк РФ (ЦБ) на прошлой неделе.



В ведомстве утверждают, что проводимая денежно-кредитная политика в итоге приведет к возвращению инфляции к уровню в 4%. В ЦБ выразили уверенность, что уже в 2022 году годовая инфляция снизится до 5-6% и достигнет цели к середине 2023 года.





В Амурской области за возложение цветов к мемориалу Победы берут 11 тысяч рублей



Вопиющий судебный прецедент произошел в Амурской области. Суд оштрафовал ветерана войны в Афганистане за попытку возложить цветы к мемориалу Победы в Благовещенске.



Кавалер орденов Красной звезды и Боевого Красного Знамени Валерий Вощевоз в годовщину победы советских войск в битве под Москвой – 5 декабря 2021 года – решил отдать дань памяти подвигу солдат. Его поддержали 40 товарищей. Тем временем на место прибыли сотрудники полиции. Они объявили собравшихся участниками несанкционированного митинга, а на ветерана боевых действий в Афганистане составили протокол.



Сообщается, что решение суда вступило в силу 15 февраля - в день 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. За «участие в несанкционированных мероприятиях» Валерию Вощевозу предстоит выплатить 11 тысяч рублей. Еще на 1 тысячу рублей он оштрафован за отсутствие маски.



Ветеранские организации поддержали своего боевого друга. Они собирают деньги на выплату штрафов.



Во Владимирской области 99-летнюю участницу Великой Отечественной войны поставили в очередь на жилье только по решению суда. Она имеет инвалидность и проживает в доме 1940 года постройки, в котором нет канализации, ванной и туалета.



В жилищной комиссии администрации Новлянского сельского поселения её не хотели ставить на учет для улучшения жилищных условий. Сделать это удалось только благодаря вмешательству суда.



