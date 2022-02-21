В Госдуме научили, как вернуть переплату за ЖКХ на основании статьи 157 ЖК РФ

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21 февраля 2022, 10:16

При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник жилья может вернуть часть средств и оштрафовать поставщика услуг ЖКХ. Основание - статья 157 ЖК РФ.

В начале 2022 года жители разных регионов России начали массово сообщать о необоснованном повышении платы за ЖКХ, особенно за отопление. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявлял, что увеличение платежа достигает 40 процентов, и это накладно для семей с небольшим доходом.

Глава думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что Госдума направила запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва», что причину массовых переплат россиян за отопление нашли в несоблюдении коммунальщиками температурного графика.

В официальном telegram-канале Госдумы сообщается, что «если коммунальные платежи были необоснованно завышены, собственник жилья может потребовать не только перерасчет, но и штраф».

В Госдуме посоветовали написать заявление в управляющую компанию и ждать ответа. «Если поставщик услуг самостоятельно обнаружил и устранил ошибку, штраф взыскать не получится», — пояснили в парламенте.

Деньги пойдут не государству, а конкретному собственнику. Оштрафовать компанию можно, не обращаясь в суд. Сумма штрафа составит до 50% от величины превышения начисленной платы за ЖКУ.