Хоккеисты сборной Латвии недовольны полетом «arBaltic»

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20 февраля 2022, 23:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Хоккеист сборной Латвии Каспарс Даугавиньш выразил недоумение в связи с качеством перелета олимпийской делегации на Игры-2022 в Пекин.



Выяснилось, что у многих латвийских спортсменов тесты на ковид показали положительный результат. По мнению хоккеиста, такое положение связано с плохой организацией.



«У нас были проблемы, связанные с коронавирусом, не самая лучшая была еда, но в целом на бытовые условия жаловаться в Пекине нельзя. Горечь осталась от условий – как мы добирались до Пекина. Я не знаю, кто отвечает за такие условия, но назвать их нормальными нельзя. На мой взгляд, лучшие спортсмены страны заслужили лететь на крупнейшее спортивное событие чартерным рейсом. Ничего нового изобретать не надо. Хоккеисты рижского «Динамо» часто летают – есть одна остановка для дозаправки и команде не нужно выходить из самолета… Но тут, по пути в Хельсинки мы летели с людьми, в которых я не уверен – прошли ли они ковид-тесты, и были ли здоровы. Это недопустимо! Допускаю, что и Родриго Аболс, и Андрис Джериньш заразились во время перелета… Компания «arBaltic» - национальная авиакомпания Латвии, которая год за годом вкладывает в себя огромные деньги, но в Китай мы вот так летели…» - недоумевает хоккеист.



Кстати, организацией перелетов спортсменов занимается Латвийский олимпийский комитет! Что касается национальной авиакомпании Латвии, то если свои, кровные, начинают быть недовольны услугой, то, видимо, скоро в arBaltic произойдут перемены…





