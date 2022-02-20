Депутату Сейма Латвии «привиделся» дух Степана Бандеры

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20 февраля 2022, 22:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA; Депутат Сейма от нацблока Янис Иесалниекс

Честно, но я не знаю, что случилось с «высокородными» политиками Латвии: то, экс-министр МВД «встретила» призрак в лифте, то глава министерства обороны страны, «выложив» неудачно свое фото в социальные сети, стал «предметов» мошенника, который «обобрал» даму из Великобритании на 80 тысяч фунтов, то нынешний министр иностранных дел «повадился» флаг Беларуси снимать на ЧМ…



И вновь – «здрасьте!» Депутат Сейма от нацблока Янис Иесалниекс стал «провидцем» - предрек России поражение в конфликте с Украиной. А почему? А все потому, что дух Степана Бандеры силен в украинцах. Видать, болезному сам душегуб «нашептал».



Вполне серьезно, но по словам г-на депутата, Украине поможет дух Степана Бандеры:



«Кремль истечет кровью в Украине. Дух Степана Бандеры в украинцах силен, как никогда!» - написал в социальных сетях г-н Иесалниекс.



Смешно. Но есть одно «но», которое очень характеризует тех, кто нынче входит в правящие партии, и те, кто принимает законы.



Что сделал доброго и хорошего для своих украинцев Степан Бандера?



Бандера с юности считал своими врагами поляков, большевиков, хотя о последних он знал понаслышке… Неудивительно, когда части вермахта вошли во Львов, то организованная Бандерой группа с удовольствием участвовала в карательных операциях – вырезала поляков и евреев. Не проводили ни суда, ни следствия, а просто уничтожали. Но, что интересно! Сам Бандера не вызывал полного доверия у германских властей - его считали слишком беспокойным, нервным, хитрым, но не особо умным. Почти два года он просидел в концентрационном лагере Заксенхаузен – правда на "льготных" условиях, потому как нацисты считали, что он может им пригодиться.



Чем еще занимался Бандера?



Подготовкой диверсионных групп, борьбой с партизанами, жестокими расправами над крестьянами. Понятно, что после победы СССР в ВОВ, Бандера бежал «за бугор». Его в 1949 году Верховный суд СССР приговорил к высшей мере наказания – расстрелу. И он состоялся 15 октября 1959 года. В подъезде собственного дома в Мюнхене был уничтожен палач Бандера. Правосудие и слезы женщин, детей, стариков настигли убийцу.



Сегодня «образ» Бандеры, конечно, несопоставим с тем, что он делал с людьми. Но на Украине из террориста, палача сделали героя. И этим людям не расскажешь и не докажешь историческими фактами, что творил этот человек – не услышат! Ненависть ко всему русскому – превыше всего! Ненависть и страх!



Националисты Латвии не хотят, не могут оценить страшные деяния подобных палачей – они их называют патриотами, которые боролись за независимость своих стран.



Вы только вдумайтесь, депутат парламента европейской страны открыто поддерживает насилие, истребление несогласных людей, жителей "не той национальности"! Открыто пропагандирует нацизм! Как такое возможно в ЕС? Как? Нацизм проклинается во всем мире! А в Латвии депутат открыто восторгается!



Что хорошего, доброго, мирного, благого сделал депутат Янис Иесалниекс для латвийцев, кроме того, что открыто высказывает ненависть русским и кричит только о том, что все обязаны говорить только на латышском, а свои корни – забыть! Да, вот только такой позицией он и «держится» в Сейме.



Я разговаривала с одним очень серьезным человеком, который сказал, мол, «роль» у националистов такая! Может, конечно, и роль, но границы переходить не стоит! Я говорю о тех границах, которые плавно «перетекают» в НАЦИЗМ! Вот почему всех латышей многие другие национальности считают «нацистами»! И пока умные и серьезные люди в Латвии не урегулируют вопрос с подобными высказываниями «иецалниексов», «домбрав» и иже с ними, то светлый образ Латвии, увы, потускнеет окончательно! И мне очень жаль, что адекватные, трудолюбивые, миролюбивые латыши попадают под общую «гребенку» из-за таких депутатов!



Мне сегодня позвонил коллега и сказал: «Ты слышала, что сказало это недоразумение Иецалниекс? Интересно, а против кого борется дух Бандеры? Против безоружных людей?»



А я бы хотела передать обращение некоторых латвийцев:



«Товарищи латышскоговорящие, вы зачем выбираете этого провокатора в «рулевые» в парламент? Вы войны хотите? Вы действительно хотите войны?»