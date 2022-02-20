Латвия: эстонец сбрасывает из окна социального дома фекалии на голову соседей

Рижане одного из социальных домов пребывают в шоке: рядом с ними поселилась «свинья»… Мужчина-эстонец регулярно выбрасывает мусор в окно своего дома: мало того, представитель братского народа справляет нужду в ведро и его содержимое «высыпает» на голову соседей.
Дело дошло до того, что жители многострадального дома вынуждены были обратиться в латвийские СМИ.
Люди рассказали журналистам, что вместо того, чтобы ходить в общий туалет социального дома, мужчина справляет нужду в ведро в своей квартире и потом содержимое опустошает через окно. Бывали случаи, как говорят соседи, содержимое ведра падало конкретно людям на голову – он выливает и мочу, и «большие дела».
Разумеется, жители этого дома подавали жалобы в муниципальную полицию не только «на фекалии», но и на гнезда тараканов, которые находятся в его квартире, и вредители уже проникли к соседям. На просьбы жителей эстонец не реагирует, помощь от соседей не принимает.
По мнению представителей муниципальной полиции, видимо, грязнулю ждет выселение из дома.
Латвийцы, проживающие в приличных домах, решили с юмором и сарказмом обсудить эту тему в социальных сетях:
«Прогрессивный, однако… Небось и активист партийный. С такими ценами на коммунальные услуги скоро все так делать будем!»
«Что возмущаетесь? Это же европейские ценности – н@т на голову соседу!»
«Что тут особенного? Возвращаемся в прошлое: в Риге до 19 века не было канализации! Жили же более 600 лет без «горшка» с туалетной бумагой и нормально! Если куском фекалий запачкает латышскую соседку – переживет!»
«Сыпь, эстонец, им на головы! Ты же идеологически правильный партнер, плохого не пожелаешь! Что, г-да, латыши возмущаетесь? Быстренько грабли и метла в руки и за уборку! И благодарите, что русские на вас ничего не сыпанули!»
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