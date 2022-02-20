Почему лучше не устанавливать на телефон приложения для слежки за своим суженым

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2022, 19:57 Александр Крохмаль, Журналист

Представим пример из жизни. Он – преуспевающий бизнесмен, горячий, высокий, в отличной физической форме, с громадной суммой в банке, с двумя машинами и классной квартирой в центре столицы. Она – хрупкая, но сексуальная дива, ведёт активную жизнь, постоянно постит что-нибудь в Инстаграмме или Фейсбуке, ходит на вечеринки с подругами и без ума от своего суженого. Но мало кто знает, что её суженый давно считает её недостойной самовлюблённой «пигалицей». И однажды Он начинает редко приходить домой, ссылаясь на бесконечные сделки и подписания контрактов, старается не класть свой телефон на общий стол и вообще становится скрытным и странным. Она чувствует, что есть кое-что, что её суженый скрывает. Но что ей делать? Как узнать о том, какую жизнь ведёт супруг? И что же он всё-таки стремится утаить?

В этом случае могут помочь всевозможные приложения, которые надо установить на телефон «подозреваемого». В интернете эти программы легко можно найти. К сожалению, правоохранители пока не уделяют этому большое внимание. Достаточно только вбить в поисковик «слежка за мужем» или «за женой». И сразу же попадаешь на нужные страницы, обычно принадлежащие крайне сомнительным организациям. Известно, что на пиратских и других запрещённых сайтах на таких вот программах «для измен» нередко наживаются. Ведь на самом деле подобные приложения являются незаконным контентом. А за незаконный контент у нас, как и в любой другой стране, можно получить суровое наказание. Как ни крути, а шпионские программы – это преступное вторжение в жизнь человека, пусть даже и родного. Это – преступление, за которое следует наказание. К тому же для того, чтобы следить за мужем или женой, нужно как-то умудриться достать их смартфон и быстро установить запрещённое приложение. При обнаружении такой программы муж имеет полное право подать на жену заявление в полицию. Ревность хороша в меру. И об этом тоже не стоит забывать.

Поэтому если даже Она, упомянутая в самом верху текста, и сомневается в верности своего мужа, то ей явно не стоит прибегать к использованию запрещённых программ, которые могут довести до судебных разбирательств и даже до тюремного заключения. Достаточно решить вопрос словами, путём обычного разговора по душам или при помощи опытного психолога. И самое главное, следует запомнить, что от хороших жён или мужей, никто не уходит. Если Он, преуспевающий бизнесмен и достойный мужчина, действительно решил изменить Ей с другой женщиной, то несомненно, в этом есть и Её вина. Ни в одном из случаев измены нет невиновных людей. Как говорится, невиновных не существует – есть разные степени вины.