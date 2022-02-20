В Мособлдуме сообщили, что число площадок для выгула животных в Подмосковье планируется увеличить в два раза

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20 февраля 2022, 16:20

Количество площадок для выгула домашних животных в Московской области планируется увеличить в два раза в ближайшие два года. В пресс-центре Мособлдумы сообщили, что на конец 2021 года в городских округах Подмосковья было открыто более 50 новых площадок для выгула домашних животных.

В ближайшие два года их количество планируется в общей сложности увеличить в два раза, - сообщает Агенство городских новостей "Москва".

Подмосковные власти, как говорится в сообщении, администрации городских округов места, где будут построены новые площадки, согласовывают с местными жителями.