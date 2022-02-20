Политолог указал на необходимость прокурорской проверки чиновников после инцидента в ГКДЦ №1

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20 февраля 2022, 14:40

СМИ сообщили, что уже восемь человек стали жертвами отравления барием после медицинского обследования в клинике на Сикейроса в Санкт-Петербурге. Политолог и председатель регионального союза коммунистов Владимир Соловейчик прокомментировал инцидент, указав на вину местных чиновников.

По его словам, необходимо провести прокурорскую проверку в отношении сотрудников комитета по здравоохранению Северной столицы, ведь они так же, как и врачи, несут ответственность за случившееся. Он призвал специалистов установить, на каком уровне осуществлялся контроль за деятельностью медперсонала в ГКДЦ №1.

«Безусловно, все, кто за это отвечает, это Лисовец (председатель комздрава Петербурга. — прим. ред.), это его заместители должны быть проверены», — считает Соловейчик.

Ранее эксперты выразили мнение, что трагедия со смертью пациентов от бария указывает на халатность губернатора Александра Беглова. Именно градоначальник не смог проследить за оборотом лекарственных средств и вовремя выявить нарушения. Сложившаяся ситуация ставит под вопрос компетентность главы Северной столицы.