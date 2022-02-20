О политиканстве, волчьих законах и итогах Олимпиады для нашей сборной

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20 февраля 2022, 13:28 Виталий МУХИН

Вот и закончились зимние Олимпийские игры в Пекине. Пришло время подводить итоги и выставлять оценки спортсменам и тренерам. План перевыполнен, но…

На первый взгляд, выступление нашей команды можно считать успешным. Российские спортсмены не только выполнили задачу по «валу», поставленную перед ними Олимпийским комитетом России, но и перевыполнили план, завоевав на две медали больше, чем было им «предписано» и установив по этому показателю новый национальный рекорд. Однако нетрудно заметить, что по числу наград высшей пробы мы заметно уступаем не только признанному лидеру зимнего «многоборья» – норвежцам, завоевавшим в Пекине 16 золотых медалей, но и коллективам из Германии и даже Китая. Да и из тех шести наград высшей пробы, которые оказались на счету сборной России, четыре приходятся на долю наших замечательных лыжников во главе с Александром Большуновым и две – фигуристов, одну из которых в связи с известными событиями, связанными с Камилой Валиевой, могут еще отобрать. А вот что касается остальных видов спорта, то тут, как говорится, есть вопросы. Особенно с учетом того, что только один член норвежской сборной – биатлонист Йоханнес Бе выиграл четыре медали высшей пробы, а доброю половину «золота» для России принес лыжник Александр Большунов.

Вот только в отличие от нашего спортсмена, который за свои успехи на лыжных трассах Пекина получит от государства солидные премиальные, новенький автомобиль престижной марки и дополнительную звездочку на погоны, как представитель ЦСКА, Йоханнес не получит от своего государства ни-че-го...

Между прочим, каждый из россиян, кто сумел подняться в Пекине на пьедестал почета, получит только от министерства спорта по четыре миллиона рублей за первое место, два с половиной миллиона за второе и миллион семьсот тысяч за третье, не считая все тех же автомобилей и дополнительных выплат от региональных властей.

Не в накладе и другие члены сборной олимпийской команды, ежемесячные выплаты которым за их труды от центров подготовки и спортивных обществ нередко превышают 100 тысяч целковых в месяц. Между тем, многие спортсмены из ведущих спортивных держав не только не получают от государства денег, но и вынуждены днем трудиться пожарными, полицейскими, воспитателями в детских садах, а вечерами ходить на тренировки. Другими словами являются спортсменами-любителями, что, однако, не мешает им завоевывать олимпийские награды.

Так, может быть, прав был руководитель народного театра из фильма «Берегись автомобиля» в исполнении Евгения Евстигнеева, полагая, что после работы в заводском цехе его артисты играли бы гораздо лучше?! Может, и наших олимпийцев стоило бы поставить к станку, чтобы они чаще поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета?

Это, конечно, шутка, но вот то, что сегодня спорт высших достижений превратился в большой бизнес-проект, и политизирован до крайней степени, это уже всерьез. И в данном смысле скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой весьма показателен.

Без вины виноватая.

То, что произошло в Пекине с нашим пятнадцатилетним подростком, иначе, как вопиющим безобразием не назовешь. Но я бы не торопился вешать всех собак на руководителей Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства, пытавшихся не допустить спортсменку к участию в одиночных соревнованиях. В условиях, когда западные журналисты только и ждут повода, чтобы вцепиться мертвой хваткой в наш спорт и наших спортсменов, другое решение для них было бы смерти подобно и спровоцировало бы еще больший скандал. Тем более что повод мы им все же дали.

И сколько бы не оглашал пекинские окрестности криками наш знаменитый тележурналист и по совместительству шоумен и мачо Дмитрий Губерниев, что триметазидин – не допинг, и что он не мог повлиять на спортивные результаты фигуристки, факт остается фактом – в анализе крови Валиевой нашли запрещенное вещество.

Собственно, этого никто и не отрицал, а Валиеву допустили к соревнованиям в одиночном катании только потому, что анализ из ВАДА пришел после установленного срока, что сути дела, в общем-то, не меняет. И еще неизвестно, что было бы лучше для самой спортсменки: чтобы анализ пришел вовремя и ее вообще не допустили до Олимпиады или, чтобы она все же смогла продемонстрировать всему миру свой высочайший класс и получить шанс на получение золотой медали в командных соревнованиях. Так что решение МОК допустить Валиеву к соревнованиям после ее апелляции в Международный спортивный арбитраж, а также отложить награждение призеров в командных соревнованиях до выяснения всех обстоятельств дела можно считать если и не соломоновым, то компромиссным решением. И теперь остается главный вопрос: кто виноват в том, что запрещенный препарат оказался в организме девушки – чиновники, тренеры, врачи или дедушка Камилы, который уже сознался в употреблении триметазидина.

Как бы там ни было, но жертвой то ли вселенского заговора, то ли очередной глупости наших функционеров стала ни в чем не повинная и, пожалуй, самая талантливая российская фигуристка последнего времени. Оказавшись под прессом критики западных «доброжелателей», с одной стороны, и, похоже, не слишком благоприятной атмосферы в своем коллективе, с другой, о чем свидетельствует истерика Александры Трусовой после ее выступления в «одиночке», пятнадцатилетняя девушка сломалась и физически, и морально. И сможет ли она вообще восстановиться после такой встряски даже с учетом огромной поддержки со стороны родных, близких и ее почитателей – большой вопрос. Увы, такова плата за талант и успехи там, где сегодня бал правят бабло и политиканство, а не принципы честной спортивной борьбы. И в этом смысле вопрос о недопуске к Олимпиадам несовершеннолетних спортсменов, чья психика еще не созрела для восприятия «волчьих законов» большого спорта, приобретает все большую актуальность.

Есть, правда, подозрение, что Валиева применяла триметазидин в связи с некими проблемами с сердцем, поскольку еще два компонента, обнаруженные в ее крови – карнитин и гипоксен относятся к сердечным, хотя и не запрещенным, препаратам. И если это правда, то дело приобретает совсем иной, возможно, не менее драматичный оборот.

Вспоминая Чехова.

В этих условиях как никогда нужен объективный и тщательно выверенный анализ происходящих событий, а не верноподданническая «пурга», которую время от времени несут с телеэкранов и в радиоэфире мэтры нашей спортивной журналистики, и которой позавидовали бы даже профессиональные юмористы. И уж тем более смешным выглядит, когда они пытаются отрицать или замазать очевидное.

Известно, что если девушка некрасива, то хвалят ее волосы. И в этом смысле показателен пример нашего ведущего спортивного телеканала Матч ТВ, руководители которого, поняв, что в общекомандном зачете высокое место сборной России не светит, стали расставлять команды в таблице не по числу золотых медалей, как это давно принято в спортивном мире, а по количеству наград вообще. Тем самым они в мгновение ока «передвинув» нашу команду с девятого места на второе.

Конечно, можно считать результаты и по серебряным медалям, по числу которых мы вообще оказались впереди планеты всей, вот только будут ли эти подсчеты адекватно восприняты трезво мыслящими людьми.

Тут хочешь не хочешь, а вспомнишь рассказ Антона Павловича Чехова «Хамелеон», где полицейский надзиратель Очумелов менял свое мнение по отношению к задержанной им собачке, как меняет свое положение флюгер при меняющим направление, ветре. И не понимает руководство телеканала, что в своем стремлении выдать желаемое за действительное оно выглядит, по меньшей мере, нелепо, а вся предлагаемая им после этого информация представляется весьма сомнительной – единожды солгав, кто тебе поверит?!