Эксперт Карасев заявил, что чиновники Смольного ответственны за случаи отравления барием в Петербурге

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20 февраля 2022, 13:18

Политолог Владимир Карасев, комментируя смертельное отравление барием в ГКДЦ №1, заявил о плачевном состоянии петербургской системы здравоохранения.

По мнению Карасева, за эти промахи нужно спрашивать с руководителей Комздрава Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова.

«Ведь это ядовитое вещество, от которого умерли несколько человек, и если оно действительно проходило тендерную систему, то необходимо проверить на каких условиях это все было, и возможно там обнаружится коррупционная составляющая», — считает политолог.

Также очень важно выяснить, как тщательно проводится контроль качества препаратов со стороны местных властей, правильно ли организовали работу медицинских сотрудников. Карасев уверен, что эти вопросы, в первую очередь, нужно адресовать главе города, который обязан следить за всеми важными для Северной столицы процессами, касающимися жизни и здоровья граждан.

В Петербурге еще продолжается расследование уголовного дела после массовой гибели пациентов ГКДЦ №1, где медик использовали сернокислый барий. В настоящее время под арестом находится главный врач медцентра. Число жертв, по неофициальным данным, увеличилось до восьми человек.