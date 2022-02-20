Вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил роста заболеваемости COVID-19 в регионах, которые принимают беженцев из Донбасса

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20 февраля 2022, 13:21 Источник: "Говорит Москва"

Фото: pixabay.com

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что массовая эвакуация людей из Донбасса может привести к подъему заболеваемости коронавирусом в регионах, куда прибывают беженцы. Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Когда идет такое передвижение людей, всегда можно ожидать подъема заболеваемости. Едут в автобусах, живут тесно. Исключить этого никак нельзя. Главная мера, которую нужно применять — это соблюдение масочного режима и вакцинация. Я не уверен, что в Донецкой и Луганской республиках хорошо провакцинированы люди. На это должно быть обращено внимание, должна быть предложена вакцинация. Другого ничего здесь не придумаешь», - сказал профессор.

При этом он исключил возможность возникновения нового штамма коронавируса в тех регионах, где принимают беженцев. Для его появления, по словам вирусолога, количество заражений должно достигать мировых значений.

Ранее в воскресенье сообщалось, что у беженцев из Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения в Ростовской области, зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом.