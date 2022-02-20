Российская миграционная политика стоит на пороге перемен

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20 февраля 2022, 12:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В миграционной политике РФ ожидаются большие изменения. Её усовершенствованием и в некотором роде ужесточением займётся специальная Межведомственная комиссия, созданная президентом страны. Возглавит её зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В новый орган вошли представители различных ведомств (МВД, Минздрав, ФСБ, Минобр, администрация президента), генпрокурор и вице-спикеры. По мнению господина Медведева, в России существует большой риск возникновения этнических конклавов, носящих преступный характер. Они образуют своего рода «государства в государстве», где живут по определённым правилам и законам. Без особого надзора они превращаются в «рассадники экстремизма». Также было заявлено о возникающих конфликтах между местными жителями и конклавами иностранцев.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже перешёл к активной борьбе с мигрантским «подпольем». Глава региона выразил недовольство многими факторами. Он пребывал в особом недоумении, когда выяснил, что в миграционных центрах есть люди без знания русского. При этом, они имеют на руках специальные сертификаты о владении государственным языком. Масштабы коррупции в миграционной сфере поразили губернатора. После этого, он объявил о запрете для мигрантов работать, в перевозках, торговле и в общепите. Также Калужский регион вышел из федеральной программы содействия переселению соотечественников. Как выяснилось, эта программа превратилась в окно для легализации не тех людей, на поддержку которых она была направлена.

Миграционная политика уже давно превратилась в серьёзную проблему для России. Не раз слышались на улицах разговоры людей о существующих сложностях. «Что вы хотите, они здесь хозяева», - раздавались недоумённые голоса россиян по поводу агрессивного поведения мигрантов. И правда, некоторые из приезжих вели себя так, будто бы находились на своей родине, совершенно забывая про российские законы. Но когда-нибудь это должно остановиться. В соцсетях ещё много лет назад призывали власти к разрешению проблемы мигрантов. И вот сейчас этим вопросом наконец-то занялись. Остаётся только дождаться нужных системных решений.