Начался суд по делу Мурманской авиакатастрофы

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2022, 09:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

22 января 2019 года под Мурманском произошла катастрофа, связанная с халатностью командиров авиаполётов. Речь идёт о тренировочном полёте военного бомбардировщика Ту-22М3. Самолёт выполнил задачу вполне благополучно, но посадка машины из-за сильного снегопада и плохой видимости обернулась трагедией. Как сказано в материалах дела, при приземлении самолёт повторно отделился от земли, при ударе у него оторвалась кабина и вылившееся наружу топливо загорелось. Командир бомбардировщика Алексей Гурьев, его штурман Виктор Грейф и помощник Константин Мазунин погибли на месте. Четвёртый участник полёта, старший штурман авиаполка Максим Рылков, получил тяжелейшие ожоги. Машина стоимостью почти 100 миллионов рублей полностью сгорела.

Мурманский гарнизонный суд уже начал рассматривать уголовное дело о данной катастрофе. По версии следствия, гибели трёх лётчиков способствовали нарушения их бывших командиров. Гособвинитель уже заявил об этом на заседании суда. При этом, все другие версии трагедии суд отклонил. По версии представителя прокуратуры, тренировочным полётом Ту-22М3 руководили двое офицеров 40-го авиаполка дальней авиации – полковник Василий Алексеенко и майор Владимир Степанов. Как сообщает гособвинитель, оба командира знали об ухудшении погодных условий. На аэродром в тот день разыгралась сильная метель. Известно, что квалификация командира бомбардировщика не позволяет ему в таких условиях приземляться.

Однако ни полковник, ни его соратник-майор не прекратили полёт и по сути ничего не сделали. Руководитель полётов даже не сообщил экипажу бомбардировщика об ухудшении погоды. Таким образом, Алексеенко обвиняется в халатности, повлекшей за собой гибель людей (ч.3 ст.293 УК РФ), а майор Степанов – в нарушении правил полётов и их подготовки (ст.351 УК РФ). К подсудимым заявлены 4 гражданских иска – от Минобороны на стоимость уничтоженной техники и от трёх вдов погибших пилотов, которые рассчитывают взыскать с виновников по 3 миллиона рублей.