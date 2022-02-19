Нацблок Латвии считает, что нападение России на Украину все более неизбежно

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

19 февраля 2022, 19:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Позиция националов-политиков в отношении ситуации на Украине исключительно одна – Россия непременно нападет на Украину.



Например, депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава решил высказать свое «компетентное» мнение:



«Ситуация выглядит очень плохой. Атака России на Украину кажется все более неизбежной. Латвия продолжает поддерживать народ Украины в борьбе против агрессора. Будь сильной, Украина».



МИД Латвии в лице Эдгарса Ринкевича призвал латвийцев, которые находятся на территории Украины, покинуть ее:



«Учитывая обострение ситуации, повторно прошу подданных Латвии не ездить на Украину, а тех, кто там находится, по возможности быстрее выехать их страны. Если ситуация ухудшится и далее, то возможности МИДа оказывать помощь будет осложнены и даже невозможны».



Совершенно очевидно, что политики Латвии (в своем большинстве) будут в публичном пространстве доказывать, что Россия – агрессор.



Г-ну депутату Сейма Домбраве не привыкать кричать, что с трибуны, что из подворотни – «Русские идут! Путин нападает!»



Я так понимаю, что в Латвии иначе нельзя – так велено «хозяином».



Но почему при этих криках, которые сотрясают воздух, увы, нет никаких разумных объяснений? Почему. Люди же взрослые и даже встречаются среди латвийских политиков – разумные. Если человек хочет, чтобы его услышали, то он приводит доказательную базу! Не так ли?



Сегодня есть огромные возможности благодаря международным СМИ, послушать, как оценивают ситуацию мировые лидеры, и сделать вывод… Например, подробное выступление главы МИД РФ Сергея Викторовича Лаврова: английские СМИ, например, заявляют, что заявления РФ о ненападении являются фальшивыми… Глава МИД очень четко ответил, что это не только Россия заявляет, но и серьезные люди из Пентагона (там люди наблюдают со спутников то, что происходит на территории РФ)… Подобные заявления делает и министр обороны Украины, да и сам президент Владимир Зеленский призывает народ своей страны не паниковать…



Так почему же не хотят латвийские националисты это слышать? Просто невыгодно! Они понимают (надеюсь), что идет «серьезный разговор» между Россией и США, а, например, г-н Зеленский нужен только, как «инструмент, чтобы выводить Россию из равновесия»… Слова г-на Лаврова на пресс-конференции в Москве…



Почему подобные пресс-конференции, в которых участвует не только глава МИД РФ, но и его коллега из Великобритании Лиз Трасс, не комментируются латвийскими политиками? Почему? Подробно, объективно… Да потому, что объективно – нельзя! «Хозяин» из США не похвалит, денег не даст!



Интересно, но те солдаты НАТО, которых направляют из США, Канады в страны Балтии имеют право проводить военные учения на «своей и вверенной» ей территории, и нет ничего страшного, по мнению латвийских националов, что они постепенно сгруппировываются у границ РФ… А вот то, что Россия проводит военные учения на своей территории – недопустимо! Это как? Где логика?



А логика в том, что США желает контролировать и главенствовать в мире, а Россия никак «не падает» ниц перед американцами.



Вот потому и националисты Латвии, такие политики, как депутат Сейма Янис Добмбрава и иже с ним, «вырывают» из контекста то, что им удобно и выгодно! Вот потому и закрывают российские каналы в Латвии. Глупо, конечно, – есть интернет.



Вы только вдумайтесь, ни один русскоязычный, проживающий в Латвии ничего плохого не сделал тому же Янису Домбраве. Пусть поправят меня, если неверно говорю! Так почему же г-н депутат кричит, простите, дурниной, что надо бы «обратить внимание на тех граждан РФ, которые проживают в Латвии»… Что они сделали? Может, «собираются в ячейки» и обсуждают «недозволенные» вопросы, может, мочатся, как англичане или шведы, на памятник Свободы или какают под дверь г-ну Домбраве? Конечно, нет! Видимо, ненависть и огромный страх обуял подобных латышских политиков!



А, может, стоит вспомнить, такое слово, как «дипломатия»? То, что в Латвии истинных дипломатов сыскать сложно – факт! Все больше, увы, «любители»… Так поучитесь, г-да националисты, у дипломатов других стран! Кто же сталкивает лбами народы? Какой уважающий себя дипломат будет орать, что – «Русские идут! Ату, ату!» Какой дипломат будет открыто унижать другие национальности, как делает это Домбрава?



Не умение правительства Латвии найти баланс между «своими» интересами и русскоговорящими жителями. А попробуйте… Ради интереса. Ваша же модель давления, унижения, оскорблений, как видите, не работает! Сила порождает силу!



У меня вопрос к подобным националам: «Вы серьезно хотите воевать с Россией? Лично взять в руки оружие?»



Уверена, что только бла, бла, бла…



Особенно интересно звучит «история-байка»: глава МВД Латвии Мария Голубева «заявила», что на латвийско-украинской границы будут созданы лагеря беженцев… Может, глобус пора «прикупить»…