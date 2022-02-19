Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок: три минуты правды

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19 февраля 2022, 18:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чем больше живу, то тем больше убеждаюсь, что иная женщина по силе своего духа, гораздо смелее мужчин… Уже два дня я пребываю буквально в «пике» от ПОСТУПКА хрупкой женщины… Евродепутат от Латвии Татьяна Аркадьевна Жданок с трибуны ЕП сказала то, о чем государственные «мужи» предпочитают молчать!

О чем поведала смело и открыто евродепутат от Латвии Татьяна Жданок?

Сказала то, что было против процессуальных правил, которые действуют в ЕП, но эта была горькая и страшная правда.

Правда о войне на Донбассе. О том, что за эти восемь лет там были убиты 150 детей. НЕ только сказала, но и показала портрет убитого в апреле 2021 года Владика Дмитриева – мальчика пяти лет, который играл во дворе дома у своей бабушки. Убили ребенка! Цинично, предумышленно, отвратительно. Ребенок был убит самодельным взрывным устройством, прикрепленный к дрону. Украинские власти всеми силами пытались и пытаются «замолчать» это жестокое убийство… «Замолчать», «прикрыть»…. Дошло даже до того – «а был ли мальчик?»

Мальчик – был! И невозможно игнорировать этот факт! Люди в мире еще помнят, что нельзя сознательно убивать детей! Никак нельзя! Это преступление!

А Европа ни слова не сказала в защиту убитого Владика Дмитриева! Год хранили гробовое молчание! МОЛЧАЛИ ГОД!

А 16. 02.2022. на трибуну ЕП прорвалась хрупкая женщина Татьяна Жданок с портретом Владика и майкой – «Остановите убийства детей на Донбассе!»

ВЫ думаете, что все «прошло» спокойно? Конечно, нет!

Тут же подскочил к Татьяне Аркадьевне какой-то мужчина в маске и пытался забрать портрет Владика, а потом практически силой увел с трибуны евродепутата Жданок! Но разве можно остановить женщину, когда речь идет о детях? И надо знать характер Татьяны Аркадьевны – она сказала публично все, что буквально «разрывало» ее душу! Сказала, кто стреляет и убивает женщин, детей и стариков на Донбассе. Сказала правду, которые многие не желали слушать! Да, не желали, но ПРИШЛОСЬ!

Евродепутата от Латвии Татьяну Аркадьевну Жданок услышали! И вновь общественность всколыхнул Владик Дмитриев, мальчик, который очень любил жизнь!

А мне вспомнилась страшная фотография мертвого мальчика-беженца, который утонул… Помните? Конечно, помните! Тогда в ЕП все рыдали и показывали это фото, оно не сходило с газетных полос… Невероятная боль!

Почему ситуация с убийством русского мальчика замалчивается?

ВЫ только вдумайтесь, фото славянского мальчика просто вырывали из рук евродепутата, чтобы не успели все разглядеть! Не положено!

Лицемерие и руки у тех, кто это делает, в могильной грязи.

Скажу только одно: те, кто сражается на стороне добра, не убивают детей, не замалчивают факты, не вырывают их портреты из рук!

Не получится ничего скрыть! Мальчик-был! 150 детей было убито на донецкой стороне. При гробовом молчании!