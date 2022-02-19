Лучшие сериалы о сверхъестественном

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19 февраля 2022, 14:23 Ангелина Финько

Если вы думаете о том, что посмотреть с хорошей, длинной историей и с классным развитием персонажей. Тогда сейчас я вам посоветую своих собственных фаворитов в этом деле.

Сверхъестественное. Этому сериалу очень много лет, но закончился он совсем недавно, в 2020 году. В этом сериале играют крайне обаятельные актеры - Дженсен Эклс, Джаред Падалеки, Миша Коллинз и Джим Бивер. В “Сверхъестественном” приятная атмосфера, а также хорошее музыкальное сопровождение в виде AC/DC, Kansas и остальных представителей классического рока 70-х.

Сериал повествует о жизни двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, они занимаются “семейным” бизнесом и продолжают дело своего отца - отслеживают и убивают вампиров, оборотней, демонов, призраков и остальных мифических существ, которые одним своим существованием угрожают человечеству. История начинается с того, что их отец Джон мистически пропал и Дин будучи ближе к отцу, так как в последнее время они охотились вместе, сразу начал расследование, а позже за помощью обратился к брату. Сэм Винчестер никогда не хотел становиться охотником, поэтому сбежал от своей семьи в Стэндфордский колледж. Сэм пытался стать обычным счастливым человеком и никак не пересекаться с темным миром охотников, который полон опасностей. Но несмотря на всё это, после крайне трагичного инцидента с его девушкой, Сэм соглашается. Они ещё не знали к чему это приведет.

Проповедник. Свежий и яркий сериал, с обилием неполиткорректного юмора от создателей комикса DC. Но не нужно думать, что сюжет из-за этого станет легкомысленным и глупым, в сериале также показываются нелегкие судьбы героев и крайне тяжелые сцены с раскрытием персонажей. Всё то, что мы так любим!

Джесси Каспер, после своего долгого отсутствия, совсем недавно вернулся в свой родной городок и стал проповедником. Но потом происходит куча невероятных событий, которые ставят крест на всех начинаниях юного пастора. Однако грехов у священника хватает на всю паству – воровство, пьянство, разбой. В деревню возвращается криминальная подруга детства - Тюлип, а также Джесси встречает Кэссиди - испорченный и беспринципный вампир, который многое повидал за годы своей жизни. Тут же в Джесси Каспера вселяется генезис. Генезис – дитя ангела и демона, единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, если того пожелает, а его носитель автоматически становится самым могущественным существом в материальном мире. Это стало решающим для компании друзей, они решили найти Бога и задать ему пару вопросов. По пути они естественно встретили множество преград и мифических существ, образы которых показаны очень ярко, по-новому и со щепоткой юмора. История о хороших людях, совершающих дурные поступки и конечно же поиске смысла жизни.