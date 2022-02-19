Задержки с пропуском грузовиков на латвийско-российской границе грозят поставкам алкоголя в Россию

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19 февраля 2022, 09:41 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Грузовые автомобили с товарами собрались на латвийской границе. Из-за роста грузопотока, нехватки персонала и технических сложностей у Латвии время прохождения партий выросло до восьми-десяти дней, а тарифы на доставку превышают предновогодние уровни.

Задержки грузов на латвийско-российской границе могут привести с проблемам с поставками алкогольных напитков в Россию, торговые сети не исключают перебои с отдельными позициями. Хотя, по словам экспертов, в целом в России на складах есть достаточные запасы алкоголя.

Проблема возникла еще в ноябре 2021 года при закрытии одного из пограничных переходов между Белоруссией и Польшей. По данным источников "Ъ", это привело к перенаправлению части грузопотока в Прибалтику. К февралю 2022 года ситуация усугубилась в том числе в связи со сбоями в работе программного обеспечения таможни Литвы и Латвии.

По словам специалистов, очереди приводят к дефициту транспорта и росту стоимости логистики. Заказ машины Рига — в некоторых случаях поднялся на 100% от обычного тарифа.

В Прибалтике сконцентрирована значительная часть логистических центров, через которые в Россию поставляется импортный алкоголь. Ранее один из крупнейших местных операторов уведомлял о временном сокращении числа работников из-за COVID-19, и это сказалось на снижении темпов оклейки партий вина акцизными марками и этикетками.