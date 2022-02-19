Хабаровские следователи заподозрили главу МУП в мошенничестве

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19 февраля 2022, 09:54

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО завершил расследование уголовного дела против главы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского муниципального района.

Руководитель МУП обвиняется в служебном подлоге, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Следователи выяснили, что в период с 2017 по 2019 годы подозреваемая, используя свое служебное положение, подписала официальные документы, в которых содержались недостоверные данные о зачислении, переводе и выпуске 32 детей в объединение, созданное центром.



По факту же несовершеннолетние не обучались и не посещали занятия, но это не помешало подозреваемой установить себе дополнительную доплату за якобы выполненные ею работы в качестве педагога объединения. Подозреваемой было незаконно получено более 200 тысяч рублей.



Кроме того, летом 2018-го она выдала находившийся на балансе центра катамаран педагогу для осуществления сплава по реке. Когда компания сплавлялась по реке Амгунь в неблагоприятных погодных условиях, катамаран перевернулся, погиб человек.



Своей вины гражданка не признает. Дело передано в суд.