Демограф Алексей Ракша: Оперштаб по COVID-19 в России создан специально, чтобы нам врать

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18 февраля 2022, 20:01 Источник: echo.msk.ru

Фото: pixabay.com

Известные эксперты оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и смертностью от COVID-19 в России.



Независимый демограф Алексей Ракша заявил, что статистика по смертности от COVID-19 в России искусственно занижается Оперативным штабом по коронавирусу.



«Оперативный штаб – орган, который создан специально, чтобы нам врать и нас дезинформировать, оперативный штаб дезинформации потенциального противника, которыми считаются, видимо, наши граждане, к сожалению. Могу сказать, что в последние месяцы они врут меньше, во-вторых, они сглаживают. То есть, в момент подъёма смертности они сильнее занижают, они с отставанием нам это показывают, на спаде они вываливают припрятанные ранее смерти заблаговременно, поэтому получается разница меньше. Сейчас идёт подъём, а у них подъём очень слабоват, скажем так. Поэтому если в конце января то, что они показывали, было почти правдой – избыточная смертность была 700-800 в сутки, сейчас где-то 1100-1300. Они нам показывают до сих пор 700 с чем-то. Типичное поведение, что я могу сказать», - сообщил Ракша.



По его информации, самый большой прирост смертности среди всех регионов России в настоящее время наблюдается в Москве: «В 2 раза больше, чем в Питере с областью». Демограф отметил, что по его данным, с начала 2021 года от COVID-19 в России сильнее всех пострадали Ингушетия, Чечня и Дагестан. В первой десятке - Москва, Липецкая, Оренбургская, Саратовская области, Татарстан и Ямало-Ненецкий АО.



Алексей Ракша предположил, что «Омикрон» – более лёгкий штамм, но смертность от него может иметь «более отложенную характеристику».



«Опять же, если у вас слишком много людей заболевает, переполняется любая система здравоохранения. Здесь не вина медицины, а беда медицины. Была бы она у нас как в Германии, может быть, было бы ненамного лучше», - считает эксперт.



По его мнению, по части смертности от COVID-19 ситуация в России достаточно тяжелая:



«Если мы себя сравниваем с приличными странами, либо с Евросоюзом, либо с обобщённым Западом, либо даже вообще со всеми развитыми странами по классификации ООН, ситуация хуже, чем у нас – буквально в считанном числе стран. Это, видимо, Северная Македония, Косово, и примерно так же, как у нас – Казахстан. Из таких вот стран хуже, чем у нас, нет нигде».



По его словам, в Москве заболеваемость сейчас сильно снизилась, при этом смертность продолжает расти и выросла до «печальных» значений.



Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона сообщила, что в США наблюдается спад заболеваемости «Омикроном».



«Конечно, это не тот пик, который был раньше, это чётко видно, и госпитализаций не столько, сколько их было в предыдущие волны— но тем не менее, ситуация остаётся такой, что «Омикрон» вокруг нас имеется, пока заразиться им вполне можно. В России идёт, я думаю, задержка примерно недели на три в сравнении с США – от этого надо и откладывать», - считает Баранова.



По ее мнению, прививаться от коронавируса необходимо не только взрослым.



«Я считаю, что детей прививать нужно, и вакцинация в США показывает, что это крайне важно, чтобы дети не так сильно попадали в больницы – потому что сейчас огромный вал попадающих в больницы с Омикроном детей», - заявила профессор.



Анча Баранова подробно рассказала о ситуации с болезнью Владимира Жириновского после сделанных им восьми прививок:



«Схема была такая, что он получил первые две прививки Спутника рано, как только стало возможно это получать, то есть мы говорим о конце 2020 года, когда они только что стали в доступе. Для него доступ был, может быть, даже раньше, чем для обычных людей – можно ещё на 2-3 недельки вперёд передвинуть. В соответствии с рекомендациями после этого он перешёл на другую платформу, на Ковивак тогда были большие надежды. Тогда он сделал прокладку из Ковивака, в соответствии с рекомендациями – то есть, я не вижу ничего неправильного в том, что он сделал. После этого он получил снова Спутник, два укола, и последние два укола, которые у него были – это были уколы Ковивака. И мы знаем сейчас, что Ковивак в качестве свежего укола не особо способен сдержать ни заражение, ни тяжести заболевания. Мы это знаем. Получается, что у Владимира Вольфовича последние две реальные прививки Спутника были достаточно давно, что однозначно ставит его в группу риска. Кроме того, ему 75 лет, это тоже его ставит в группу риска. У него сопутствующие заболевания, про которые он сам говорил, это тоже ставит его в группу риска. И наконец, последнее, то, что написано в прессе – он две недели почти болел и старался этого не показывать, то есть, он проходил весь коронавирус на ногах ровно до тех пор, пока он не ухудшился. То есть, он попал в больницу не на начальной стадии коронавируса, а на поздней стадии, когда на самом деле действие можно приписать не к вирусу, а к его собственному организму».



Профессор дала рекомендацию заболевшим COVID-19 людям:



«Если у вас коронавирус – нужно прекратить рабочую деятельность, спокойно отдыхать, лечиться, стараться поменьше смотреть в компьютер, телефон и другие синие экраны, которые реально ухудшают состояние нашего организма. Если мы в нормальном состоянии – это для нас проходит бесследно, а если мы поражены вирусом, это всё ухудшает наши возможности для борьбы с вирусом».



