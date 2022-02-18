Алексей Текслер предложил объединить сведения о мигрантах на единой платформе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

18 февраля 2022, 18:37 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Это позволит скоординировать деятельность различных служб.

Сегодня, 18 февраля, состоялось совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в уральских регионах. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провел секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В ходе обсуждения было отмечено, что Урал остается привлекательной территорией для иммигрантов. Для их интеграции и социально-культурной адаптации в регионах организуются мероприятия, отдельной целевой аудиторией является молодое поколение. Кроме этого, отдельное внимание уделяется борьбе с правонарушениями в миграционной сфере. Участники совещания обсудили основные факторы риска и возможности их нивелировать.

Губернатор Алексей Текслер выступил с предложением создать федеральную информационную платформу, на которой бы содержались все основные сведения о конкретном иностранном гражданине и членах его семьи. Это позволило бы скоординировать усилия социальных, медицинских, образовательных служб, служб по линии трудоустройства и культурной идентификации. Также, по мнению главы региона, предоставление миграционных услуг иностранным гражданам нужно упорядочить. Алексей Текслер рассказал о строительстве в Челябинске многофункционального миграционного центра, в котором можно будет получить весь комплекс государственных услуг по принципу «одного окна». Отдельно было отмечено, что одним из приоритетов в области миграционной политики является работа с соотечественниками.