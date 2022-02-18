Власти Крыма готовы в случае необходимости разместить эвакуированных с Донбасса в санаториях и пансионатах полуострова​

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18 февраля 2022, 18:28 Источник: Аргументы недели-Крым

Глава ДНР объявил массовую эвакуацию населения в Ростовскую область. Крымские власти готовы разместить часть людей в санаториях и пансионатах.

Об эвакуации стало известно сегодня.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим ФИКС рассказал «Крыминформу», что «Если будет необходимость, то руководство республики примет решение, чтобы нашим братьям, сестрам и их детям оказать помощь и решить вопросы, связанные с размещением». ФИКС уточнил – речь идет о размещении в свободные пока санатории и пансионаты Крыма.

Напомним – по последним данным на территории Донбасса проживают около 730 000 человек, получивших российское гражданство.

По разным оценкам военных экспертов боевые действия в ДНР и ЛНР могут быть как скоротечными (до 5 дней), так и затяжными (до полугода).