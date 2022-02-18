Министр обороны Латвии Пабрикс: На нас не напали, но ситуация только ухудшается

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18 февраля 2022, 15:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото twitter.com; Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Пока латвийцы радуются, что живут в мире с соседями, министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что «ситуация накалена и становится все хуже».



Хотя некоторые западные источники ранее предполагали, что возможное нападение на Украину может произойти 16 февраля, Пабрикс сказал, что нет необходимости фокусироваться на одной конкретной дате, поскольку ситуация не улучшается, а ухудшается.



"Мы не можем расслабиться. Мы не можем сказать, что теперь в среду на нас нападут, но в среду на нас не нападали, и теперь будет мир. Нет, дорогие друзья, ситуация по-прежнему очень обострена и ухудшается", - сказал министр, напомнив о сегодняшней новости о том, что боевики обстреляли село станицы Луганская из тяжелой артиллерии, попав в детский сад.



Пабрикс считает, что при дальнейшей эскалации ситуации НАТО запустит дополнительные планы по защите всех приграничных стран Альянса. "Мы будем укреплять оборону друг друга и оказывать Украине максимальную поддержку", - добавил министр.



Поддерживаемые Россией ополченцы на востоке Украины в четверг обвинили Киев в использовании минометов при атаках на удерживаемые боевиками территории, а украинская армия обвинила боевиков в обстреле деревни в Луганской области.



По оценкам США, Россия стянула к границам Украины около 130 000 военнослужащих. Несмотря на такую концентрацию сил, Россия утверждает, что у нее нет намерения нападать на Украину, и обвиняет Запад в запугивании.