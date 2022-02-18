Сложно ли пройти технический осмотр машины в Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 февраля 2022, 15:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Жизнь потихоньку возвращается в Латвию: правительство отменяет ряд ограничений, заработали кафе, театры, латвийцы стали увереннее планировать свою будущее… На дорогах вновь образовались «пробки» - машины, машины, машины. И это прекрасно! Живем, однако! Балтийское бюро «Аргументы Недели» решило узнать, а что же изменилось за время пандемии в славной организации CSDD… Организации, которая проводит проверку технического состояния латвийских автомобилей! Сложно ли пройти техосмотр машины в Латвии? Мы благодарим пресс-службу CSDD за сотрудничество с нашим изданием.

- Изменилось ли что-нибудь в правилах прохождения техосмотра после пандемии (или в условиях пандемии): нет секрета, что жителям Латвии было несколько сложно подготовить машину к техосмотру, автомастерские, увы, не работали? Возможно, изменились цены, так как в стране практически в любых «позициях» цены увеличились…

«Пока никаких изменений не произошло. Ничего не изменилось в регламенте техосмотра, ни в порядке оплаты, ни в услугах, которые мы предоставляем клиентам».

- Некоторых латвийцев смущают новые изменения – тех, чьи автомобили работают на компримированном природном газе или CNG. Есть мнения латвийцев, что на таких автомобилях очень сложно пройти технический осмотр. Действительно, это соответствует истине?

«Транспортные средства, оснащенные оборудованием для заправки сжиженным нефтяным газом, не подлежат испытанию на газовых баллонах. В настоящее время только автомобили SCANIA и SKODA с оборудованием для заправки сжатым природным газом должны проходить проверку на наличие газовых баллонов перед техническим осмотром, если транспортное средство находится на учете более четырех лет. Для других марок и моделей автомобилей, работающих на компримированном природном газе до 1.01.2023. проверка газовых баллонов не предусмотрена. Параллельно вносятся изменения в нормативные акты, но с этим лучше ознакомиться на сайте нашей организации».

- Хотелось бы узнать, например в США при прохождении техосмотра проверяют только выхлопные газы, в Литве техосмотр проводят раз в два года, в России техосмотр отменен. Планируются в Латвии подобные изменения?

«Нет, никаких изменений в правилах техосмотра в Латвии в ближайшее время не планируется. У нас для определенных групп общества – инвалидов, многодетных семей и т.д. предусмотрены определенные льготы на содержание транспорта, а в прохождении техосмотра, повторяем, изменений не будет пока».

Что я, как шеф-редактор Балтийского бюро «АН», могу сказать пройдя техосмотр лично… Очереди, конечно, большие… Оно и понятно, проходила техосмотр в Риге. Сразу хочу сказать, что проверяющий инспектор не имел представления, что я из СМИ. Отстояв очередь, кстати, шла довольно быстро, потому как работают инспектора в «полном составе», а не один человек на сотню машин. Впечатление отличное: никаких лишних слов, четкая проверка машины, запись тех «недочетов», о которых следует позаботиться, толерантность и все ответы на вопросы, если есть необходимость. Кстати, хочу добавить, что латвийское CSDD – одна из, уж простите, организаций, которая работает четко, быстро и очень организованно. Убедилась сама! На личном опыте!