На автомобиле Rolls-Royce зятя миллиардера Кесаева нашли номера ВАЗ-2115

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18 февраля 2022, 15:06 Источник: life.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несколько дней назад экипаж ДПС остановил в Подмосковье на Успенском шоссе Rolls-Royce Phantom 2005 года выпуска. Автомобиль принадлежит 49-летнему топ-менеджеру «Русгидро» Вячеславу Пивоварову. Сейчас такая новая машина стоит свыше 50 млн рублей. Гаишников заинтересовал красивый номер «Роллса» — А777МР77. Известно, что номера этой серии выдавались в различных силовых ведомствах.



При проверке документов было установлено, что на Rolls-Royce должны стоять номера обычной серии, которые были оформлены 6 июня 2021 года. А номер А777МР77 с июня прошлого года числится на 20-летнем ВАЗ-2115, также принадлежащем Пивоварову. Сам он утверждает, что не совершал никаких регистрационных действий и не знает, почему номер оформлен на «Ладу», про которую, как оказалось, ему вообще ничего не известно.



Не секрет, что красивые ведомственные номера появлялись на автомобилях богатых людей. Стоимость серии А-МР77 на теневом рынке сейчас доходит до восьми миллионов рублей. Что касается ВАЗ-2115, то это так называемый донор: красивые номера регистрируют на дешёвую машину и продают вместе с ней.



По некоторым данным, в 1998 году номер А777МР77 еще был на балансе МВД и стоял на «Волге». В нулевые он выставлялся на продажу на одном из сервисов, где его итоговая стоимость составила миллион рублей. В 2002-м номер появился на Mercedes-Benz S600L Виктора Пивоварова, отца топ-менеджера «Русгидро». Уже в 2009 году номер оказался на Rolls-Royce Phantom, на котором ездил тоже Пивоваров-старший. В 2017 году машина с номером перешла Пивоварову Вячеславу.



Помимо Rolls-Royce он до недавнего времени владел Maybach 62, Mercedes-Benz S-500, Mercedes-Benz S-600L. На «пятисотом» ранее стояли престижные номера серии А-АА77, стоимость которых на теневом рынке составляет около трёх миллионов рублей, но позже на него повесили обычные. На Maybach значились номера В-МР77, стоимостью до двух миллионов рублей.



Вячеслав Пивоваров родился в Москве в 1972 году и учился в английской спецшколе. В начале 1990-х поступил в Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе, но затем уехал учиться на Запад. Он получил образование в Американском университете в Париже и Стэнфорде. После этого в нулевых Пивоваров работал в американских фондах и сделал блестящую карьеру, продавая иностранцам российские активы.



Уже к 2003 году он управлял портфелем в $500 млн. В 2008 году бизнесмен вернулся в Россию. Два года Пивоваров работал советником министра экономического развития РФ. В 2013-м вошёл в состав совета директоров госкорпорации «Русгидро». Его должность называется независимый директор.



Пивоваров раскручивал в США свой бренд детского питания, о чем сообщалось ранее на портале Super.Ru:



«Член совета директоров крупнейшей российской госкомпании «Русгидро» Вячеслав Пивоваров открыл в США стартап — бренд детского питания. Свой бизнес 47-летний плейбой продвигает через инфлюенсеров в Инстаграме, причём выбирает не только «инстамамочек» с небольшой аудиторией, но и самых популярных звёзд Интернета. Стартап Пивоварова рекламируют у себя в «историях» сестры Кардашьян Ким и Кортни, а также актриса Джессика Альба. Среди них самая доступная интеграция — у звезды фильма «Лапочка», на которую подписано 16,7 миллиона пользователей. За рекомендацию, которая исчезнет через 24 часа, актриса берёт около $40 тысяч. «Входной билет» в Инстаграм сестер Кардашьян значительно выше, рекламодателю потребуется шестизначная сумма. Американский Harper's Bazaar называет цифру от $300 тысяч за интеграцию у Кортни (83 млн) и Ким (150 млн) Кардашьян. Все трое рекламировали стартап российского менеджера».



По сведениям Life.Ru, Пивоваров живёт в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Это ЖК "Сад-Лабиринт" в Большом Козихинском переулке. Стоимость квартир в нем доходит до 600 млн рублей. Также у него есть особняк на Рублёвском шоссе близ деревни Усово.



Вячеслав Пивоваров был дважды женат. В настоящее время его супругой является старшая дочь известного российского олигарха Игоря Кесаева Илона. В свое время она училась в Лондоне и Нью-Йорке, а сейчас работает арт-директором. Ее отец занимает 35-е место в списке Forbes c состоянием в четыре млрд долларов, являясь владельцем и президентом группы компаний «Меркурий». Ранее СМИ сообщали, что у Кесаева якобы была 50-метровая яхта Sky стоимостью $40 млн, а также 37-метровая Heesen Ilona.



