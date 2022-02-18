Министр обороны Латвии опубликовал карту российских атак на Украине

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18 февраля 2022, 14:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В латвийских СМИ появилось «интересное» фото… При ближайшем рассмотрении оказалось, что это карта российских атак на Украине. А «донес» эту информацию до латвийцев министр обороны страны Артис Пабрикс.



Пояснение министра обороны Латвии были лаконичны – «Российские атаки Украины».



На карте, на которой стрелками отмечен ряд населенных пунктов, на английском языке написано «Российские атаки Украины к 16.00, 17 февраля 2022 г.».



Более нет у министра обороны Латвии пояснений…



Насколько можно судить, 17 февраля 2022 г. уже кануло…



Следует отметить, что подобная информация уже порядком надоела латвийцам – мнение из социальных сетей:



«Совсем разум потерял Пабрикс. Зачем разжигает ненависть?»



«А парад 23 февраля будет в Киеве?»



«Нет слов! Пабриксу уже давно пора к психиатру!»



«А рядом нужна карта продвижения НАТО на Восток… к границам России.»



«Вы посмотрите, чем заняты правители Латвии? В цивилизованных странах государевы люди думают о благосостоянии своего народа: занимаются делом, ищут новые рынки сбыта, открывают заводы, фабрики, чтобы люди имели работу, договариваются с деловыми партнерами о сотрудничестве, а наши только стравливают людей, запугивают.»