Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Министр обороны Латвии опубликовал карту российских атак на Украине

, 14:44 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр обороны Латвии опубликовал карту российских атак на Украине

В латвийских СМИ появилось «интересное» фото… При ближайшем рассмотрении оказалось, что это карта российских атак на Украине. А «донес» эту информацию до латвийцев министр обороны страны Артис Пабрикс.

Пояснение министра обороны Латвии были лаконичны – «Российские атаки Украины».

На карте, на которой стрелками отмечен ряд населенных пунктов, на английском языке написано «Российские атаки Украины к 16.00, 17 февраля 2022 г.».

Более нет у министра обороны Латвии пояснений…

Насколько можно судить, 17 февраля 2022 г. уже кануло…

Следует отметить, что подобная информация уже порядком надоела латвийцам – мнение из социальных сетей:

«Совсем разум потерял Пабрикс. Зачем разжигает ненависть?»

«А парад 23 февраля будет в Киеве?»

«Нет слов! Пабриксу уже давно пора к психиатру!»

«А рядом нужна карта продвижения НАТО на Восток… к границам России.»

«Вы посмотрите, чем заняты правители Латвии? В цивилизованных странах государевы люди думают о благосостоянии своего народа: занимаются делом, ищут новые рынки сбыта, открывают заводы, фабрики, чтобы люди имели работу, договариваются с деловыми партнерами о сотрудничестве, а наши только стравливают людей, запугивают.»

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram