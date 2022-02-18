На Южном Урале установлено 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 февраля 2022, 14:36 Татьяна Михайлова

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В 2021 году было закуплено 1,9 тысячи новых емкостей.

Как в Челябинской области организован раздельный сбор мусора рассказал заместитель министра экологии региона Сергей Лавров. Сегодня он стал гостем утреннего стрим-шоу «Сбитый летчик поутру», который выходит по пятницам на канале «Гранада TV» в youtube.

Поводом для разговора послужили планы по покупке еще 7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Раздельный сбор мусора у нас запущен давно, — рассказал Сергей Лавров. — Контейнеров для раздельного сбора мусора у нас порядка 2,5 тысяч. Это уже не ноу-хау. В том году нам федеральный центр дал 11 млн на покупку контейнеров, добавила область еще 5 млн. – для восьми городов мы купили порядка 1900 контейнеров. Отходы из них собирают отдельно, но все равно мусор приходит на сортировку».

Эксперт напомнил, что для решения проблем с утилизацией отходов на территории России запущены два федеральных проекта: «Чистая страна» и «Комплексное обращение с твердыми коммунальными отходами». Они реализуются в рамках национального проекта «Экология».