«Земляне» появятся на сцене юбилейного концерта Виктора Дробыша

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18 февраля 2022, 13:54

Фото: рок-группа «Земляне»

Группа «Земляне» недавно наконец-то воссоединилась в своём «золотом» составе – с барабанщиком Владимиром Киселёвым и гитаристом Игорем Романовым – и теперь снова покоряет публику. Очередная встреча поклонников с любимым рок-коллективом состоится 26 февраля в пространстве «ВТБ Арена» в рамках юбилейного концерта композитора и продюсера Виктора Дробыша «Будут все!».

На сцену в этот вечер выйдут многие артисты, с которыми когда-то сотрудничал маэстро. В их числе, например, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Валерия, Николай Носков и многие другие. Разумеется, обойтись без «Землян» этот список просто не мог, ведь именно с этой легендарной группы началось восхождение Дробыша на музыкальный Олимп.

Не все знают, но в юности Виктор Дробыш благодаря случаю смог познакомиться с Игорем Романовым и Владимиром Киселёвым и даже попасть в группу «Земляне». Как подчёркивает композитор, благодаря этим двум музыкантам он не только начал постигать азы профессии, но и получил важные жизненные знания.

«Киселёв и Романов простые вещи мне привили: что нельзя пить на гастролях, нельзя дотрагиваться до наркотиков, нельзя не уважать людей, а опоздание является самым большим признаком неуважения. Мне кажется, это был очень полезный опыт, это дало мне на всю жизнь какой-то толчок», – поделился продюсер.

Сам Игорь Романов вспоминает, что Виктор Дробыш пришёл к ним совсем молодым артистом, у которого за плечами была только музыкальная школа. Однако постепенно он многому научился, и они даже совместно стали работать над аранжировками некоторых композиций.

«Он играл хорошо, но не было опыта. Однако позже мы уже вместе с ним многие аранжировки новых песен делали вдвоём. Поэтому меня с ним связывают пять лет совместной работы, много было создано песен», – поделился Игорь Романов.

Виктор Дробыш подчёркивает, что во многом именно благодаря Владимиру Киселёву и Игорю Романову он смог столь много достичь в своей профессии, стать известным композитором и продюсером. Поэтому, отмечает музыкант, он очень рад, что «Земляне» в том самом составе смогут выйти на сцену его юбилейного концерта.

«Я безмерно признателен им обоим. Всё, чему я научился в рок и поп музыке – это во многом благодаря Киселёву и Романову. Могу сказать, что, находясь рядом с этими двумя людьми, бог мне дал шанс стать достаточно известным и знаменитым композитором и продюсером, и теперь я пожинаю плоды», – уверен композитор.