Дмитрий Песков возразил президенту МОК Томасу Баху по поводу «жесткости» российских тренеров

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18 февраля 2022, 13:41 Источник: РБК

Томас Бах, Maxim Thore/globallook.com

В Кремле с уважением относятся к президенту МОК Томасу Баху, но это не значит, что всегда с ним соглашаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-колла в пятницу.

На пресс-конференции в Пекине в пятницу президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился эмоциями по поводу того, как штаб Этери Тутберидзе встретил накануне Камилу Валиеву после неудачого проката произвольной программы. По словам Баха, от холодности этой встречи, у него «мурашки по коже» пошли.

«Ну, слушайте, Томас Бах весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте, конечно, мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся»,— сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента МОК.

Относительно высказывания Баха по поводу «жесткости тренеров» штаба Этери Тутберидзе, Песков заметил: «Все знают, что в спорте высоких достижений жесткость требований — залог побед учеников».

Пресс-секретарь президента призвал гордиться «нашими победителями» и поздравить «наших медалистов».