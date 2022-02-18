В Челябинске на «северке» появится новая дорога

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18 февраля 2022, 12:52 Анна Семенова

Новая дорога увеличит пропускную способность. Фото: администрация Челябинска

Она соединит улицу 250-летия Челябинска и проспект Победы.

Новый проезжий участок появится на улице Молдавской. Он соединит проспект Победы с улицей 250-летия Челябинска. Работы по первым двум этапам строительства начнутся уже в этом сезоне. По сообщению городской администрации, средства выделены из областного бюджета – 119,2 миллиона рублей. Общая стоимость работ составит 222 миллиона рублей.

По проекту здесь появится 684 метра дороги с двухполосной проезжей частью и тротуарами, вдоль которой появится светодиодное освещение.

Не забудут и про озеленение. Вдоль проезжей части высадят 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников, а также обустроят 7 900 кв.м газона.