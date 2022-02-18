Ушёл из жизни академик РАН Михаил Грачёв​

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18 февраля 2022, 11:45

17 февраля не стало Михаила Александровича Грачёва, выдающегося ученого, академика.

Михаил Александрович родился 1 апреля 1939 года в Москве. В 1961 году окончил химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. После окончания университета работал в Институте химии природных соединений АН СССР, Москва (1961-1965), под руководством своего учителя, основателя российской биоорганической химии академика Н. К. Кочеткова. В 1965 г. состоялся переезд из Москвы в Новосибирск, где М. А. Грачёв работал в Новосибирском институте органической химии в должностях старшего лаборанта, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника. С 1984 по 1987 гг. являлся зав. лабораторией ультрамикробиохимии Новосибирского института биоорганической химии СО АН СССР.

В 1985 году Михаил Александрович стал Лауреатом Государственной премии СССР за создание первого в мире микроколоночного жидкостного хроматографа и внедрение его в производство.

В 1987 году в составе группы научных сотрудников М.А. Грачёв был направлен Сибирским отделением АН СССР в г. Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте, который затем на протяжении 28 лет он возглавлял. С приходом Михаила Александровича в качестве директора был получен новый импульс в развитии междисциплинарных лимнологических исследований в России. Он являлся организатором новых научных направлений: изучение молекулярной эволюции эндемичной флоры и фауны озера Байкал в контексте геологических событий; реконструкция палеоклиматов в Восточной Сибири; оценка современного состояния экосистемы Байкала; изучение молекулярных механизмов биосилисификации; научное обеспечение устойчивого развития Байкальского региона в условиях экологических ограничений. Михаил Александрович один из первых в России привнёс методы молекулярной биологии для исследования пресноводных водоемов. Внедренные Михаилом Александровичем в практику современные высокоточные методы анализа понадобились для решения многих научных и прикладных задач Института. М. А. Грачевым организованы и успешно выполнены комплексные геофизические исследования осадочной толщи Байкала, в том числе с помощью ПАО «Пайсис» и ГОА «МИР». Михаил Александрович внёс существенный вклад в выполнение проекта «Байкал-бурение», который играет важную роль в реконструкции палеоклиматов. В донных отложениях впервые для пресноводных бассейнов были получены образцы газовых гидратов, проведено их исследование, активно продолжающееся до настоящего времени. Организовано систематическое исследование районов выхода нефти и газа на Байкале, включая биологические сообщества. М. А. Грачев внес значительный вклад в организацию и всестороннее сопровождение работ, проводимых на территории Монголии, Арктики, Антарктиды.

М. А. Грачевым была реализована в виде промышленной технологии идея использовать байкальскую воду в качестве питьевой. Соответствующие решения запатентованы Институтом, и успешно используются организациями, занимающимися розливом глубинной байкальской воды. В 1987 г. во время массового падежа байкальской нерпы с использованием методов молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии научным коллективом под руководством М. А. Грачева было доказано, что эпизоотия вызвана ранее не встречавшимся вариантом вируса чумы плотоядных, причём возможность заражения тюленей морбилливирусом установлена впервые в мире. В 1987-1989 гг. по инициативе М.А. Грачева совместно с НТК «Эхо» (г. Петрозаводск) начата разработка гидроакустического метода учета байкальского омуля как основного промыслового вида в озере.

Под руководством Михаила Александровича проведена большая работа по аккредитации и международной интеркалибрации лабораторий, участвующих в различных аналитических работах в Сибирском регионе. В течение многих лет он поддерживал исследования по внедрению и разработке методов анализа различных медицинских препаратов, разработанные методики используются в больницах г. Иркутска при определении наиболее эффективных доз для лечения детей и взрослых.

Несмотря на разные экономические условия, в том числе в периоды полного отсутствия финансирования науки, Михаил Александрович смог сохранить Байкальский флот Института, который прирос двумя научно-исследовательскими судами, названными в честь академика В. А. Коптюга и знаменитого полярного исследователя И. Д. Папанина.

Особое внимание Михаил Александрович уделял деятельности, связанной с охраной озера Байкал. При поддержке Председателя Сибирского отделения Академии наук СССР В. А. Коптюга Михаилом Александровичем в 1990 году создан Байкальский международный центр экологических исследований, который имел огромное значение для привлечения к работе по защите Байкала международных организаций. Под эгидой Центра были проведены крупномасштабные международные исследования, в которых приняли участие свыше 1350 иностранных ученых из 36 стран. Именно по инициативе и благодаря проделанной работе В. А. Коптюга и М. А. Грачева в 1996 г. Байкал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разработку и формирование концепции Федерального закона «Об охране озера Байкал» также инициировал Михаил Александрович. Работа велась с 1990 по 1999 годы. За 10 лет подготовлено более 40 редакций законопроекта. Был представлен проект перепрофилирования БЦБК и предложения к концепции Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» (2008 г.). В последние годы жизни он активно занимался проблемами кризиса прибрежной зоны Байкала в современный период, исследования которого были инициированы им ранее.

Михаил Александрович – Почетный гражданин Иркутской области, его многогранная научная и организационная деятельность получила высокую оценку государства и научного сообщества: Лауреат международной премии имени А.П. Карпинского (1998 г.), Орден Дружбы (1999 г.), Орден Почета (2008 г.), Премия Губернатора Иркутской области (2003 г.), Юбилейная медаль «В.А. Коптюг – великий ученый и патриот» (2011 г.), Юбилейная медаль «В память 350-летия Иркутска» (2011 г.), Почетный знак Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» (2012 г.), Почетный знак» Золотая сигма» (2016 г.), орден Александра Невского (2019 г.).

М. А. Грачев автор более 250 научных работ, имеет 6 патентов на изобретения, он активно учил и поддерживал молодых исследователей, под его руководством защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций.

В памяти сотрудников Лимнологического института, коллег, всех, с кем Михаил Александрович общался на долгом жизненном пути, он останется неисправимым оптимистом, человеком большой силы духа, любящим и преданным своим близким, готовым прийти на помощь в трудную минуту, учёным энциклопедического склада ума, способного генерировать нестандартные решения даже в почти безвыходных ситуациях, увлекать и вести за собой других. Он всегда будет для нас примером настоящего учёного и Человека.

Коллектив Лимнологического института СО РАН выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Михаила Александровича.

Отпевание и прощание с выдающимся ученым, академиком РАН Михаилом Александровичем Грачёвым в Иркутске состоятся 23 февраля с 11.00 до 12.00 в Знаменском монастыре по адресу: ул. Ангарская, д. 14. В этот день организаторы просят не приносить венки и большие букеты. Захоронение состоится 25 февраля в Новосибирске.

Панихида в Новосибирске будет проходить 25 февраля c 12.00 до 13.00 в ритуальном зале на улице Арбузова, 2а. Захоронение в тот же день на кладбище в Академгородке. Поминального ужина не будет в связи со сложной эпидобстановкой.